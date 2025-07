Encore un Grand Prix F1 de Belgique gâché par la direction de course

Après une course de Formule 3 annulée ce matin et une épreuve de F2 également perturbée par de fortes pluies, la direction de course du championnat du monde de Formule 1 a décidé de reporter le départ du grand prix : prévu à 15h, ce dernier a eu lieu quasiment une heure plus tard, à un moment où la pluie s’était arrêtée depuis longtemps et la piste commençait à sécher.

Ajoutez à cela une procédure de départ lancée derrière le safety-car (au lieu d’un vrai départ arrêté) et vous obtenez une course très différente de celle qui aurait eu lieu sous une pluie battante…au grand dam de tous les pilotes qui avaient spécialement réglé leur voiture pour ces conditions-là et qui se sont retrouvés désavantagés !

Résultat, la course a été assez ennuyeuse avec comme seuls faits notables le dépassement d’Oscar Piastri sur Lando Norris (parti depuis la pole position) dès le premier tour et quelques remontées en fond de grille comme celle de Lewis Hamilton sur sa Ferrari après une qualification catastrophique.

Oscar Piastri reprend le large au championnat

Grâce à cette nouvelle victoire, Oscar Piastri possède désormais 16 points d’avance sur son coéquipier Lando Norris alors qu’il reste exactement la moitié des courses à disputer. Derrière, Max Verstappen décroche encore un peu plus malgré sa victoire hier lors de la petite course sprint. Mclaren paraît déjà en position de sécuriser bientôt le titre constructeurs avec son avance phénoménale.

Un top 10 pour Pierre Gasly sur Alpine

A noter la jolie troisième place de Charles Leclerc sur une Ferrari à la suspension arrière très modifiée depuis les précédentes courses et la dixième place finale pour Pierre Gasly qui marque un petit point sur son Alpine. Lors de la course sprint, c’est Esteban Ocon qui s’était distingué en terminant cinquième sur sa Haas connue elle aussi pour être une monoplace délicate. Alpine reste largement dernier au championnat des constructeurs.

Rappelons que la prochaine course de la saison aura lieu dès le week-end prochain, en Hongrie. Mais on est probablement passé à côté d’un Grand Prix de Spa-Francorchamps passionnant à suivre avec un départ sous la pluie et une piste qui aurait fini malgré tout par imposer de chausser les slicks. Rappelons qu’en 2021, déjà, la direction de course avait carrément décidé de mettre un terme à l’épreuve après quelques tours derrière le satefy-car à cause d’une pluie jugée trop importante.