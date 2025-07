Les pépites du Mans Classic 2025 : Porsche 904 GTS

Réputé pour ses sportives à moteur arrière, Porsche avait pourtant initialement envisagé une mécanique centrale. Trop chère à mettre au point pour la 356 de 1948, elle est tout de même entrée en application dans les années 50. Sur la mythique 550, rendue tristement célèbre par James Dean qui s’est tué à son volant. Lui ont succédé la 718, dont l’appellation a été récupérée sur les Boxster/Cayman de dernière génération, puis la 904. Celle-ci, révélée fin 1963 au salon de Francfort conserve la motorisation centrale mais pas celle prévue.

Une conception nouvelle

En effet, la 904 devait recevoir le flat-six également destiné à la 911, mais il n’est alors pas prêt. Alors, on reprend le flat-four à 4 arbres à cames en tête de la 718 RSK conçu par Ernst Fuhrmann, et Hans Mezger en porte la cylindrée de 1,5 l à 2,0 l, pour une puissance de 180 ch. La voiture ne pesant que 650 kg pour un Cx de 0.34, elle est très rapide, pouvant atteindre 260 km/h équipée d’un pont long. Son un châssis en échelle et non plus à une structure tubulaire s’équipe de trains roulants à double triangulation alliée à des ressorts hélicoïdaux, une première pour Porsche.

Autre première pour le constructeur, sa carrosserie réalisée en fibre de verre, réalisée non pas en interne mais par l’avionneur Henkel. Fort bien dessinée par Ferdinand Alexander « Butzi » Porsche, mêlant modernité, agressivité et élégance, elle sied aussi bien à une voiture de course qu’à une GT de route. Ça tombe bien, car pour être homologuée en FIA-GT Groupe 3, elle doit être produite à 100 unités avant mai 1964. Quand elle est immatriculée, la 904 est rebaptisée Carrera GTS, Peugeot, qui a déposé toutes les appellations à 3 chiffres avec un zéro au milieu, refusant à l’allemand l’utilisation de 904.

De nombreuses victoires en course

Dès 1964, la 904, légère, extrêmement efficace et rapide, fait un malheur en compétition. Aussi bien adaptée au circuit qu’au rallye, remporte en particulier la Targa Florio, se classe 3e au Nürburgring et réalise un joli tir groupé aux 24 Heures du Mans : les 7e, 8e, 10e, 11e et 12e places lui échoient, la voiture la mieux classée étant notamment pilotée par un certain Guy Ligier. Pour la saison 1965, la Porsche a enfin droit au flat-six initialement envisagé et se renomme pour l’occasion 904/6, mais six exemplaires seulement seront fabriqués.

Les victoires affluent toujours pour la 904 flat-four, notamment au Mans où elle remporte sa classe en 1965, pour une belle 4e place au général. Trois 904 recevront aussi un 8-cylindres 2,0 l type 771 issu de la F1, très puissant mais les résultats en course ne seront moins bons qu’avec le flat-four. En tout, 108 Porsche 904 ont été produites, ce qui en fait l’un des modèles du constructeur les plus convoités. Pour ceux qui en veulent une mais n’ont pas les 2 millions d’euros qu’exige un bel exemplaire, Beck en produit des répliques de superbe qualité aux USA. Au Mans Classic, la Porsche 904 GTS était engagée en plateau 4, et comme ses rivales, a brûlé sans casser son moteur du carburant synhétique Aramco.