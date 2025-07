L'incroyable fake news du camping-car Dacia qui n'existe pas

C’est un fantôme qui réapparaît de-ci de-là sur des sites aussi peu crédibles qu’un groupe de Mollahs iraniens dans une réunion féministe. Ce fantôme sévit depuis deux ans, s’appelant tour à tour StepCamper ou Sandman. Mais à chaque fois qu’une de ces créations 3D apparaît, il est siglé de la même marque : Dacia.

Ainsi donc, selon les différents « articles » qui parsèment la toile, le constructeur a lancé, ou s’apprêterait à le faire, son camping-car. Et l’on sait presque tout du Sandman et de ses dérivés. Sa motorisation : un 2.0 l DCI, qui peut afficher jusqu’à 170 ch, mais aussi son prix : 20 000 euros.

Une chimère à prix canon

De quoi se pâmer d’aise dans un marché ou le tarif d’un modèle bas de gamme démarre à un tarif trois fois supérieur. Cerise sur le capot : la bête ne consommerait que 6,5 l / km / h. Que du bonheur.

Et pour ceux qui ne peuvent pas débourser cette somme, pas de souci : Dacia va également proposer un van aménagé à 17 000 euros, le StepCamper, parfois appelé Motorhome. Bref, il y en a pour toutes les bourses, et surtout pour tous les gogos, puisque, bien évidemment, le van comme le profilé n’ont jamais existé et ne risquent pas de voir le jour de sitôt.

Mais pourquoi cette fake news reprise en boucle une première fois en 2023 et qui récidive cette année sur des sites et dans des vidéos Youtube affirmant, pour certains, qu’il est déjà en vente et, pour d’autres, qu’il le sera l’année prochaine ? Sachant qu’il n’y a absolument aucune annonce, ni aucun projet, dans aucun plan produit de la marque.

Plusieurs éléments ont certainement dû inciter les faussaires à propager ces fausses infos. Depuis 2022, et la présentation de son concept car Manifesto, Dacia s’affiche en marque de l’outdoor, plutôt jeune et aventurière. Une image que le constructeur développe à travers ses accessoires comme le pack sleep du Jogger, du Duster et du nouveau Bigster qui permet de passer sa nuit à bord de l’une de ces autos.

De plus, il suffit d’interroger les fabricants de tentes de toit, une formule de vanlife à petit prix. Tous font le même constat : leurs clients roulent très majoritairement en Dacia. Une image, et une réalité, qui fait que le lien a été fait très vite avec l’éventualité d’un van ou d’un camping-car franco roumain.

Sauf que même si la marque décidait, sur un coup de tête, de réellement donner vie à ce fantasme, elle ne le pourrait tout simplement pas. Car elle ne dispose pas de la base nécessaire à un tel aménagement.

Les mauvaises images de synthèse montrant les Sandman, Motorohomes ou StepCampers présentent, pour les plus cohérentes d’entre elles, un porteur qui n’est autre qu’un Renault Trafic. Le losange est certes du même groupe que Dacia, mais il n’a pas le début du moindre utilitaire à son catalogue. Le Roumain n’a plus de VU depuis le Dokker, dont la fabrication a été arrêtée assez rapidement, en 2015, après trois seulement de bons et loyaux services.

Un van qui, dans la vraie vie, coûterait le double du tarif affiché

De plus, Dacia n’a pas la capacité industrielle (ou plutôt ne veut pas s'en doter) pour aménager lui-même des vans ou des camping-cars. Il devrait donc recourir à un sous-traitant, comme Pilote qui prépare le Renault Trafic SpaceNomad. En additionnant le prix du fourgon de base avec celui du coût de l’aménagement, au cas, extravagant ou la décision serait prise, il serait donc strictement impossible d’afficher un tarif de 20 000 euros. Le van Dacia, s’il existait, coûterait, au moins le double.

De quoi stopper nets tous les fantasmes de maisons roulantes à prix canon. De quoi aussi, calmer les ardeurs de sites peu journalistiques et de quoi, malheureusement, anéantir les doux rêves de vanlifers aux fins de mois un peu justes et qui ont cru à cette fake news.