Parfois les planètes s'alignent, quand on retrouve, comme en ce moment, plusieurs engouements qui se télescopent. La vanlife, bien sûr, et son avatar plus économique : le "camper-car", cette marotte qui consiste à transformer sa voiture en lieu à dormir. L'autre tendance en vogue, c'est le nouveau Dacia Duster qui, après des débuts médiatiques flatteurs, est en train d'engranger les commandes. Il était donc naturel que les modes du moment se rejoignent.

Voilà qui tombe plutôt bien, étant donné que Dacia tente depuis plus de deux ans de se doter d'une image aventurière, et que la marque disposait déjà d'un pack sleep dans un autre de ses modèles : le Jogger. Alors tout naturellement, le lit pliant a trouvé sa place dans la troisième version du SUV franco roumain. Attention : pour la vanlife qui marie le jour et la nuit, le gîte mais aussi le couvert et la salle de bains, on repassera : le pack sleep est un simple couchage pour deux. Du moins pour deux amoureux, puisque la largeur du lit ne dépasse pas 130 cm et encore : au niveau des épaules seulement. Côté longueur tout va bien avec 1,90 m qui permettra à (presque) tous de s'allonger. Mais pour l'adopter, il fait l'essayer. Alors direction le lac alpin de Saint Guérin dans le Beaufortain.

Avec le Pack Sleep, on peut désormais dormir dans son Dacia Duster, la preuve

L'endroit, un rien isolé, est situé à plus de 1 500 m. Pas de quoi effrayer un Inuit côté température, même si, en ce mois de juin, elle ne dépasse pas 6 degrés en soirée. En y ajoutant un zest de pluie et une absence total de bitume, on obtient un parfait cocktail d'hostilité pour vérifier que le Duster TCE 130 est capable de crapahuter vers ce barrage, propriété d'EDF qui nous a exceptionnellement autorisé l'accès au site, même avec des voitures thermiques.

Si l'auto, avec son bloc essence hybride passe partout, il faut néanmoins être prévenu : malgré ses 230 Nm de couple, il est légèrement creux à très bas régime. Pas grave, on arrive néanmoins à bon port et ce manque de pêche au démarrage est largement compensé par toutes les autres qualités de l'engin.

Comme on déplie son lit, on se couche

Une fois posé, il va falloir déplier ce pack sleep pour passer la nuit dans les Alpages. L'engin est en fait constitué d'une boîte de 50 kg qui prend toute la place du coffre qui, habituellement contient 476 l. Gênant pour partir en week-end dans les Alpes. Mais François Aupierre, le patron des accessoires de la marque, vient défendre son bébé. "Non seulement le pack sleep se retire lorsque l'on n'en a pas besoin, mais en plus, il contient un coffre". Même si ce dernier ne contient que 170 l, c'est toujours 40 l de pus qu'un roadster Mazda MX5.

Évidemment, pour partir en vacances à deux, emmener de quoi dîner et s'asseoir, il va falloir en passer par une galerie et un coffre de toit. Qu’à cela ne tienne, Dacia a tout prévu. Une ligne complète permet de donner à son Duster un look à faire passer un Land Rover Defender d'expédition pour une aimable berline du bitume. Même la pelle de désensablage orange vif est disponible.

En attendant de relooker notre Duster, continuons à déployer le couchage. En moins de 10 minutes, la boîte en bois s'est transformée en lit. Pour y parvenir, il a fallu replier la banquette arrière, mais aussi avancer les sièges avant au maximum. Dans la configuration sommeil, il est donc impossible de conduire, ce qui n'était pas le cas avec le même accessoire développé pour le Jogger puisque ce "break" mesure 20 cm de plus que le SUV.

Reste que le lit de ce pack s'avère plutôt confortable et on avait tort de se méfier de la finesse du matelas. On y accède après avoir fait quelques contorsions, en passant par la portière passager arrière, et après avoir tenté de se glisser dans son duvet, malgré la faiblesse de la garde au toit. Mais une fois en place, tout va pour le mieux. Surtout si l'on a pris le soin d'acheter (toujours au rayon accessoires) les occultants de vitres pour avoir un peu d'intimité, et les petites lampes led si l'on a peur du noir.

Si l'on est fermement décidé à passer des vacances mobiles, ce "pack sleep" constitue donc une alternative intéressante aux vans, fourgons et autres camping-cars. Lorsqu'il est commandé en même temps que la voiture, il coûte 1 590 euros, mais si l'on y pense par la suite, il faut compter 400 euros supplémentaires.

Un vrai sleep français

À ce tarif, son seul concurrent est la tente de toit, mais en version bas de gamme seulement, et beaucoup moins étanche au froid. Et puis, cet accessoire, fabriqué par Qstomize, une filiale du groupe Renault en Normandie, permet d'affirmer que ce lit d'appoint est un sleep français.