La future Dacia Sandero restylée bloque les rues de Marseille !

Généralement lorsqu’ils préparent un lancement produit, les constructeurs automobiles prennent toutes les précautions possibles pour garder le secret sur ces modèles avant la date de leur présentation officielle. Les prototypes de développement conservent toujours une grosse couche de camouflage et, lorsqu’ils doivent tourner des vidéos ou prendre des photos, ils prennent le soin de le faire dans un cadre discret loin des regards.

Mais comme le rapportent les journalistes d’Actu.fr, le cadre choisi par Dacia pour la réalisation des séquences promotionnelles de sa future Sandero restylée n’a justement rien de discret. Le constructeur a fait fermer pour cela l’une des plus grandes avenues de la ville de Marseille, l’avenue de Michelet, pour effectuer ses prises de vue.

La future Sandero restylée est connue

Même en s’assurant de fermer la circulation, il était évident que certains passants et autres badauds auraient l’occasion de prendre en photo la voiture pendant cette séance. Et on peut ainsi observer la face avant de cette auto arborant un visage assez différent de celui de la Sandero actuelle. Sa calandre n’a plus du tout la même forme et le bouclier tout entier a été modifié.

Il s’agit ici de la variante Stepway avec son allure « baroudeuse » et la teinte de carrosserie est elle aussi inédite.

Jusqu’à la fin de la décennie ?

La Dacia Sandero de troisième génération a été lancée en 2020 et déjà retouchée en 2022 quand elle s’est conformée à la nouvelle identité de la marque.

Avec ce restylage, elle pourrait rester au catalogue jusqu’à la fin de la décennie ou presque sachant qu’une version 100% électrique, basée sur une autre plateforme, doit aussi arriver d’ici 2027. A moins que Dacia ne lance aussi une toute nouvelle génération de cette Sandero thermique ? Une chose est sûre, la Sandero restylée sera commercialisée d’ici le début de l’année prochaine au plus tard.