Dacia en "mode attaque" pour sa future Sandero électrique à 15 000 €

Durant les 5 premiers mois de l’année, la part de marché de l’électrique s’est maintenue autour de 18%, comme en 2024, mais dans un marché français qui baissait de 8%. Cela progresse, certes, mais bien trop doucement au regard des objectifs des pouvoirs publics. Le premier obstacle au développement des modèles à batterie tient à des tarifs jugés trop élevés pour une utilisation qui reste souvent limitée à la seconde voiture.

Mais les choses évoluent peu à peu, avec l’arrivée de modèles plus accessibles aux environs de 20 000 € tels que les Citroën ë-C3 ou BYD Dolphin Surf, auxquelles s’ajoutera bientôt la Renault 5 Five sur laquelle le Losange mise beaucoup. Sans oublier la future Twingo "à piles", elle aussi très attendue.

Reste que s’il existe un constructeur capable de changer durablement les choses, c’est bien Dacia. Dacia dont la frêle Spring peine désormais à convaincre, surtout depuis que celle-ci se voit privée du bonus écologique en raison de sa fabrication en Chine, mais Dacia qui mijote un gros coup avec sa future Sandero, qui connaîtra une déclinaison 100% électrique ainsi que Denis Le Vot, patron de la marque roumaine - et potentiel successeur de Luca de Meo à la tête de Renault - l’avait confirmé à Caradisiac il y a quelques mois. "Attendez-vous à voir quelque part à la fin 2027 une première Sandero 100% électrique", avertissait-il avant d’ajouter : "elle n’aura pas 700 km d’autonomie et ne se rechargera pas en 17 minutes, mais on fera les bons choix technologiques au bon moment."

Ce jeudi, nos confrères du Parisien font état d’informations complémentaires. La voiture, qui serait pour l’instant appelée Evader, reposerait sur la même plateforme que la Renault 5 et serait logiquement assemblée en Europe, de façon à éviter les punitions douanières qui ont fait perdre à la Spring sa compétitivité. Bardée du bonus écologique, cette nouvelle Dacia s’afficherait ainsi à partir de 15 000 €, soit 5 000 € de moins que les stars actuelles du segment.

Ce véhicule remédierait clairement à l’inadéquation entre offre et demande qui caractérise l’électrique, et constituerait une réussite pour Denis Le Vot, qui nous avait lancé : "Une électrique à moins de 20 000 €, c’est le rêve de beaucoup de constructeurs. On est en mode attaque." Une attaque qui pourrait même avoir lieu plus tôt qu’initialement prévu, c’est-à-dire dès la fin 2026.