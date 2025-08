Entre passion, délire et raison, le bestiaire auto de Javier Milei, le président à la tronçonneuse

Tailler dans le vif des dépenses publiques comme on coupe les arbres…. L’image de Javier Milei qui, tel un rocker avec sa guitare électrique, brandit tout sourire une tronçonneuse lors d’un meeting électoral donné au nord de Buenos Aires, a fait le tour du monde.

C’était à l’automne 2023, une cinquantaine de jours avant que le candidat d’extrême-droite ultra-libéral, volontairement outrancier et populiste assumé, n’accède à la présidence de l’Argentine avec 55,7 % des voix.

Plus de 18 mois ont passé. Javier Milei légifère à coups de décrets et a tenu sa promesse d’austérité. Près de 35 000 fonctionnaires se sont retrouvés au chômage, les aides sociales se sont sensiblement réduites et les populations précaires, selon plusieurs indicateurs, sont encore plus nombreuses.

L' automobile pour fer de lance

A l’inverse, l’inflation galopante a ralenti nettement sa course et certaines branches de l’économie, à l’instar de l’automobile, ont déjà repris des couleurs. Le secteur enregistre des volumes de ventes records, avec une hausse de 78 % des immatriculations neuves au cours des douze derniers mois. Du jamais vu depuis 2018, depuis même des décennies diront certains concessionnaires.

Ces résultats sectoriels probants, acquis entre autres grâce à des importations de véhicules moins taxées et un accès facilité au crédit à la consommation, font la fierté du nouveau locataire de la Casa Rosada.

Celui qui a offert une tronçonneuse en février dernier à son ami Elon Musk, patron de Tesla et désormais ex-« Cost-killer » de l’administration Trump, est un vrai passionné d’automobile. Ceci explique en partie pourquoi il favorise jusqu'à présent largement cette industrie pour crédibiliser sa ligne économique auprès de ses partenaires et partisans.

Fan de la Phantom V et du RCZ

Le lien entre les voitures et l’enseignant en économie de 54 ans est une histoire ancienne, un peu comme sa passion pour le football, sa boulimie de pizzas et ses reprises de tubes des Rolling Stones. Cette relation, il l’a nouée en fait dès l’enfance, au cœur du quartier résidentiel de Villa Devoto, aux côtés de son père Roberto, patron d’une petite compagnie de transport.

Presque toutes les marques parviennent à capter son attention. Javier Milei confirme par exemple qu’il est fan de la firme Plymouth et qu'il voue un culte singulier à Rolls-Royce, en particulier aux modèles des années 50-60. A l’image de la Phantom V, la limousine des souverains et des stars, qui transporta aussi bien la reine Elisabeth II que le leader des Beatles. Il faut se remémorer la variante cousue main pour John Lennon, une livrée très techno et hippie, avec sa carrosserie jaune vif aux motifs psychédéliques signés Steve Weaver.

Ruer dans les brancards pour être vu quoi qu'il arrive, ça a toujours été plaisant pour celui qui a pris goût aux caméras bien avant 2020 et son arrivée fracassante en politique. Ses idylles avec la chanteuse Daniela Mori, puis avec Fatima Florez, humoriste et femme de télévision populaire au pays du tango et de l’Albicéleste, n’ont fait ensuite que doper son côté harangueur et mégalo.

Avec sa déclaration de patrimoine pré-électorale, le polémiste avait une fois de plus créé la surprise. L’occasion pour les Argentins, en effet, de découvrir qu’il possédait en son nom depuis 10 ans un coupé sportif noir « made in France », un Peugeot RCZ 1.6 essence de 200 chevaux, l’une des variantes que la marque au lion commercialisa localement entre 2010 et 2015.

Un Sprinter dans le garage

Javier Milei avait également fait parler de lui en indiquant qu’il avait dans son garage un utilitaire bien connu des artisans, un fourgon Mercedes Sprinter 411 Cdi en l’occurrence. Rien d’anormal après tout pour celui qui, en 2019, date de l’acquisition du VUL, hésitait sans doute encore entre une carrière de bûcheron, de saltimbanque, de médium ou de politicien… Ou était-ce pour transporter ceux qu’il considère comme ses enfants, à savoir, ses quatre chiens mastiff anglais potentiellement clonés à un certain « Conan », leur aîné...?

Quoi qu'il en soit, VP ou VUL, la figure tutélaire du Parti libertarien ne se prive jamais de prendre le volant pour rouler des mécaniques. Ce fut le cas lorsqu’il fut aperçu dans une Cadillac DeVille de 1970, dans un vieux Mazda MX-5, ou encore quand à l'été 2023, il faussa compagnie aux médias locaux au volant d’une Volkswagen Bora.

Evidemment, depuis, il a surmultiplié les apparitions, officielles cette fois eu égard à ses nouvelles fonctions. Pas de quoi pour autant lui donner envie de rentrer totalement dans le moule.... Ainsi, le 10 décembre 2023, à la sortie du Congrès qui venait de valider son élection, il avait fait le choix de célébrer sa prise de poste debout dans une voiture qu'il affectionne avant tout personnellement, n'en déplaise au protocole habituel. C'était une Mercedes CLK 430 décapotable datée du début des années 2000, qu’un collectionneur privé avait mis à disposition.

Javier Milei en rdv clientèle...

Néanmoins, depuis cette entrée en matière très théâtrale, le président préfère manifestement jeter son dévolu sur des modèles de série plus modernes et consensuels, issus de constructeurs qu’il espère fidéliser sur le long terme.

C’est le cas entre autres de Toyota. Depuis l’arrivée au pouvoir de Javier Milei, et à la faveur des exonérations dont la plupart des fabricants étrangers implantés en Argentine ont bénéficié, le manufacturier japonais est parvenu à se hisser en pole position des ventes sur le segment des grands SUV.

Il faut dire que le « Trump de la pampa » sait jouer les parfaits VRP. Actuellement, il assure précisément la plupart de ses déplacements à l'arrière d’un Toyota SW4 (appelé aussi Fortuner), un 4x4 à 7 places distribué en Amérique Latine, en Afrique et en Asie, proche de son cousin Hilux en variante fermée.