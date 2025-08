Ascari : la supercar anglaise si loin de l'Italie

Il se veut proche du peuple et les supercars super chères ne sont pas pour lui. Est-ce pour cette raison que Lee Noble a claqué la porte de la maison Ascari et de ses autos à 500 000 euros pour fonder sa propre marque ?

Pourtant, il était le cofondateur de cette drôle de marque qui n’a d’Italienne que le nom, car Ascari est né en 1995 dans l’Oxfordshire. Son nom, elle le doit bien évidemment à Alberto Ascari, le premier champion du monde de l’histoire de F1, mais aussi à son nom administratif « Anglo Scottish Car Industries », histoire de marteler son origine.

Ingénieur, designer et entrepreneur

L’ingénieur est aussi un designer plutôt doué et à l’âge de 25 ans, en 1983, il a déjà monté sa propre boîte et conçu sa première auto, l’Ultima avant de développer des répliques de Lotus et de Ferrari. Mais il veut aller plus loin et conçoit un prototype d’abord destiné à la course, avant de se transformer en voiture de série. Il engage celle qui va s’appeler Ascari F-GT dans le championnat anglais et se fait remarquer par un Hollandais qui traîne volontiers au bord de la piste, quand il ne pilote pas lui-même, en parfait gentleman driver.

Car l’homme est riche, très riche. Klaas Zwart a fait fortune en revendant son entreprise, Petroline Wireline Services, spécialisée dans la maintenance des plateformes off-shore. Lee Noble et sa drôle d’auto lui tapent dans l’œil. Les deux hommes s’associent et fondent Ascari Cars limited.

Dans leur petit atelier, avec l’aide quelques mécanos, ils remanient la F-GT, et en 1997 présentent l’Écosse, un drôle de nom pour une drôle d’auto qui embarque un V8 BMW, à la place du Chevrolet utilisé jusque-là. Le bloc, préparé par Hartge entraîne l’Écosse et son poids mini de 1 250 kg seulement. L’engin développe 406 ch et coûte un peu plus de 300 000 euros.

L’accueil de la nouvelle marque et de la nouvelle auto est bon, et 17 unités sont fabriquées pendant deux ans. C’est trop peu, mais Zwart persiste, alors que Noble, de son côté, est persuadé qu’une auto moins chère à produire, et donc moins chère à vendre, serait plus rentable.

Les deux hommes ne sont plus d’accord sur rien et se séparent. Le Néerlandais continue l’aventure Ascari tandis que Noble crée Noble, tout simplement. Cette dernière marque, fidèle à la devise de son boss, très inspiré par Lotus, va mettre sur le marché la M10, une petite auto de 950 kg équipé du V6 Ford et de ses 170 ch. Son prix de vente : 60 000 euros, très loin des ambitions d’Ascari. Un peu plus tard, Lee Noble va ajouter à son V6 deux turbos pour faire grimper la puissance à 360 ch.

La légèreté contre la démesure

De son côté, Zwart va développer de nouvelles Ascari, toujours dans la démesure, de la KZ1 jusqu’à l’A10 et ses 625 ch. En parallèle, pour ses rares clients qu’il espère de plus en plus nombreux, il va même aménager un circuit près de Ronda dans le sud de l’Espagne. Mais l’Ascari Race resort va accueillir pas mal d’autos, mais très peu d’Ascari. Car en quelque quinze ans d’activité, la maison de l’Oxfordshire n’aura assemblé qu’une cinquantaine d’autos. C’est trop peu pour que l’entreprise, même sponsorisée par un millionnaire, survive et en 2010, c’est la faillite.

Lee Noble, lui, a revendu sa petite entreprise en 2008 pour se tourner vers l’organisation de rallyes-raids, mais aujourd’hui, Noble automotive continue d’exister et fabrique toujours des autos sportives, légères et pas trop chères. Comme quoi, parfois, des autos abordables sont financièrement plus intéressantes pour son constructeur que des voitures très chères.