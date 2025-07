Ford se sentirait obligé de refaire des voitures thermiques pour l'Europe

Plus encore que chez Peugeot ou Renault, les voitures du genre « traditionnel » ont totalement disparu dans la gamme de Ford en Europe. Après avoir tué la citadine Fiesta l’année dernière, la marque à l’ovale vient de fermer les commandes de sa compacte Focus dont la production cessera dans quelques semaines à l’usine. Ne parlons même pas de la berline Mondeo, disparue depuis fort longtemps.

Il ne reste plus que des SUV thermiques (Puma, Kuga) et des SUV électriques (Explorer, Capri, Mustang Mach-E) en plus de quelques ludospaces et de véhicules thermiques « plaisir » totalement assommés par le malus français. Le Puma et le Kuga se vendent bien, mais moins les Explorer et Capri dont les volumes restent nettement moins significatifs.

Le retour des Ford thermiques en Europe ?

Mais d’après les journalistes allemands d’Automobilwoche, Ford plancherait justement sur de vrais nouveaux modèles spécifiquement conçus pour la clientèle du Vieux continent. Et on ne parle donc pas seulement de véhicules électriques mais aussi de véhicules thermiques : « c’est un soulagement car on a besoin de nouveaux modèles. Et pas seulement électriques », a déclaré ainsi un concessionnaire de la marque aux journalistes en abordant le plan produit de Ford dont il a eu vent à l’occasion d’une conférence interne.

D’après Automobilwoche, les concessionnaires de Ford viendraient tout juste d’être mis au courant de ces projets dont les véhicules de série n’arriveront probablement pas avant plusieurs années.

Le retour des Fiesta et Focus ?

La stratégie d’abandonner les voitures thermiques sur des segments traditionnels comme ceux des citadines et des compactes thermiques était-elle une erreur ? Reste-t-il encore de l’espoir pour de tels modèles, sachant que la Renault Clio domine les ventes et que la Volkswagen Golf reste à de bons niveaux ?