La grande Tesla Model Y à six places dont nous sommes privés

Le Tesla Model Y est un véhicule familial accompli. Avec ses 4,79 m de longueur, il offre un espace à bord record sans sacrifier les bagages, bien au contraire puisque ses deux coffres (avant et arrière) cubent un total de 981 litres. Difficile alors d’en exiger davantage.

Pourtant, Tesla dégaine son Model YL, une version encore plus habitable puisqu’elle s’allonge de 18,6 cm pour culminer à 4,97 m de long. Une taille supplémentaire qui profitera surtout aux passagers arrière avec un empattement allongé de 15 cm. On connaît l’importance de ce détail en Chine, c’est justement dans ce pays que ce Model YL est commercialisé.

S’il convient à ceux qui profitent d’un chauffeur, cette Tesla s’adresse surtout aux familles plus nombreuses ou aux professionnels du transport.

Plus grand, ce Model YL est aussi logiquement plus lourd avec un excédent de 96 kg (soit 2 088 kg). En ce qui concerne la capacité de la batterie et la puissance, Tesla ne tient pas à les communiquer, comme à son habitude. Mais il semblerait que l’ensemble de la machine électrique gagne une poignée de kilowatts.

Un futur carton en Chine ?

Si cette version peut faire de l’ombre au vieillissant Model X, pas beaucoup plus grand avec ses 5,05 m, elle va surtout permettre à la marque de consolider ses ventes en Chine. En mars dernier, le Model Y restylé est devenu le véhicule électrique le plus vendu avec plus de 43 000 exemplaires livrés. Cette déclinaison L va certainement aider la marque à conserver la tête des ventes dans le pays. À quand un YL en Europe ou France ? Pour le moment, cette question reste sans réponse.