Surprise, Tesla refait des records de vente en Chine

Depuis la fin de l’année dernière, la chute des ventes de Tesla sur ses principaux marchés était vertigineuse. Comme cette chute coïncidait avec les déclarations de plus en plus marquées politiquement de son patron Elon Musk, désormais aux commandes de l’administration américaine avec un objectif de réduction drastique des dépenses publiques, beaucoup y voyaient un lien direct de causalité entre les deux évènements.

Si le comportement d’Elon Musk a incontestablement un effet sur le comportement de certains de ses clients, l’intensité de cet effet reste totalement incertaine, comme l’avait d’ailleurs mesuré Pierre-Olivier Marie auprès de clients de la marque en France pour Caradisiac il y a quelques jours. Et surtout, la chute abyssale des ventes de Tesla en janvier et en février partout dans le monde coïncidait avec la fin de carrière du Model Y « première monture », désormais remplacé au catalogue par le Model Y restylé dont les livraisons ont enfin débuté.

En Chine, ça repart

En Chine, ces livraisons du Model Y restylé s’effectuent déjà à plein régime. Comme le rapportent les spécialistes de Teslarati, le SUV électrique américain est devenu le véhicule électrique le plus vendu du pays au mois de mars 2025 avec 43 370 exemplaires livrés.

D’après d’autres sources étudiant les données du marché chinois comme Tsla Chan qui se basent sur les données d’assurance pour estimer le nombre de véhicules vendus dans le pays, Tesla aurait écoulé 137 200 voitures neuves en 2025 sur les treize premières semaines contre 133 200 sur la même période de l’année dernière et 137 011 sur celle de 2023. En d’autres termes, Tesla réaliserait actuellement des records de vente en Chine grâce au bon démarrage de son Model Y restylé depuis ce mois de mars !

Les autres chiffres seront à suivre

Impossible, pour l’instant, de tirer sérieusement des conclusions définitives sur le sujet. Mais ces chiffres du marché automobile neuf chinois, les premiers à aller dans le bon sens pour Tesla depuis très longtemps, sont quand même de nature à laisser penser que c’est avant tout le calendrier produit qui influait sur ces ventes de Tesla.

A l’inverse, en France, Tesla accuse une chute de près de 37% de ses immatriculations sur le dernier mois de mars 2025. Mais le rythme des livraisons en France (et dans le reste de l’Europe) n’est peut-être pas encore au même niveau qu’en Chine. Les chiffres du mois d’avril, que ce soit en Chine et dans le reste du monde, seront encore plus intéressants à suivre.