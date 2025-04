La chute du marché automobile français s'accélère

Avec 153 842 immatriculations recensées en mars 2025, le marché automobile français accuse un recul de 14,54% par rapport au même mois de l’année dernière.

Après les trois premiers mois de l’année, cela donne une baisse cumulée de 7,83% et la situation pourrait empirer d’ici la fin 2025 : l’institut AAA Data rapporte en effet un niveau de commandes historiquement bas sur le mois de février 2025, avec seulement 150 000 véhicules.

Tous les grands groupes automobiles sont à la baisse sur ce dernier mois de mars 2025, même si Renault parvient à limiter la chute à -1% (-3,7% pour Dacia et -0,7% pour la marque Renault). Stellantis accuse un repli de 17,1% (-35,3% pour Opel, -54,6% pour Fiat, -31,2% pour DS, -6,7% pour Peugeot), Toyota perd encore 15,9% et Volkswagen perd 4,83%. BMW baisse de 33%, Mercedes de 48% et Audi de 4,6%.

L’électrique baisse moins que le reste

Du côté des voitures électriques, on note une légère progression de 1% dans ce contexte de forte baisse. La part de ces véhicules augmente ainsi à 19%, même si elle ne fait pas mieux qu’en mars 2024 (quand ces modèles étaient aidés par les livraisons de la fin de l’année 2023 au bonus écologique plus généreux et le leasing social).

Du côté des types d’énergie, le moteur essence non hybride demeure la motorisation préférée des Français après les trois premiers mois de l’année 2025 avec 23,9% des commandes, mais le full hybride s’en rapproche avec 23,2%. L’hybridation légère suit à 21,8% devant le 100% électrique (18,2%), le diesel (4,4%) qui continue de reculer et l’hybridation rechargeable à 4,8%, gênée par le nouveau malus masse.

La Renault Clio en tête

Du côté des modèles, la Renault Clio continue sa course en tête avec 23 537 livraisons après trois mois. La Peugeot 208 (toutes versions confondues) suit à 21 170 commandes et la Citroën C3, quand on additionne sa variante thermique et l’électrique, reste troisième avec 18 375 livraisons juste devant la Dacia Sandero (17 590) et le Peugeot 2008. La Renault 5 E-Tech se trouve à la dixième place du classement et s’impose comme la meilleure vente 100% électrique.

Notons que le Tesla Model Y n’est que 19ème du classement avec 4 696 ventes. Avec 3 157 livraisons sur le seul mois de mars 2025, Tesla accuse d’ailleurs une baisse de 36,83% alors que les livraisons du Model Y restylé ont justement commencé sur cette période. Les chiffres d’avril seront déterminants pour savoir si ce nouveau véhicule va sauver les ventes du constructeur américain.