L’année 2025 du marché automobile français n’est clairement pas partie pour figurer parmi les bonnes cuvées. Après une année 2024 positive, la tendance s’est inversée depuis l’automne dernier et après les deux premiers mois, les ventes sont en baisse de 3,3%. Sur le dernier mois de février 2025, elles ont plus légèrement baissé de 0,7% (ou même augmenté de 4,2% en nombre de jours ouvrés égaux).

Dans le détail, le groupe Stellantis recule (encore) de 10,7% sur ce dernier mois de février par rapport au même mois de l’année dernière, avec des chutes chez Opel (-46,5%), Fiat (-61,6%) et DS (-32,7%). Le groupe Renault, lui, revendique une hausse de 17,6% grâce à Dacia (+9,3%) mais surtout à la marque Renault, à +20,4%. A noter le recul de Toyota (-5,2%) après des mois et des mois de hausse ininterrompue.

Du côté des voitures électriques, la part de marché se limite à 18% exactement comme sur le même mois de l’année 2024. Les ventes de ces modèles reculent même légèrement par rapport à février 2024 (-2%), même s’il y eu beaucoup d’immatriculations enregistrées avant la mi-février pour les véhicules livrés et bénéficiant du bonus écologique 2024 de 4 000€ pour tous. La Citroën ë-C3 arrive à la première place ce mois-ci avec 3 058 ventes devant la Renault 5 E-Tech Electric. Au cumul, cette dernière reste l’électrique la plus vendue de l’année pour l’instant avec 5 847 unités écoulées.

Quand on regarde ce que les Français ont privilégié comme types de moteurs, les blocs essence sans hybridation arrivent toujours en tête mais ils ne représentent plus que 25,4% des ventes sur les deux premiers mois de l’année. Le « full hybride » est désormais tout proche avec ses 22,5% et l’hybridation légère n’est pas loin non plus avec 21,8%. L’électrique suit avec 17,7% de part de marché (contre 17,3% un an plus tôt). Le diesel est cinquième avec 4,6% de part de marché seulement, mais l’hybride rechargeable (désormais handicapé par le malus masse) devient encore rare avec 4,4% de part de marché.

La Renault Clio repasse en tête

Alors qu’elle était devancée par la Citroën C3 sur le mois de janvier (en additionnant les ventes des versions thermiques et électriques de cette dernière), la Renault Clio repasse en tête pour 300 unités. On trouve ensuite la Peugeot 208 (thermique + électrique), la Dacia Sandero et le Peugeot 2008 devant son grand frère (en additionnant les ventes thermiques et électriques dans ces deux derniers cas). Notons que le Tesla Model Y n’est que 27ème avec 2 378 ventes, en attendant l’arrivée de la version restylée qui démarrera ses livraisons dans quelques jours. Et notons aussi que la voiture thermique la plus vendue du marché s’est vendue 2,3 fois plus que le véhicule électrique en tête.