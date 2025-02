Le marché automobile baisse encore et la Peugeot 208 repart du bon pied

3,2%. Voilà l’intensité de la baisse du marché automobile neuf sur l’année 2024, après deux années de croissance.

Eh bien les choses ne démarrent pas dans le bon sang pour l’année 2025 puisque ce marché automobile français signe une régression de 6,2% avec 114 673 voitures neuves particulières écoulées entre le 1er et le 31 janvier dernier.

Dans le détail, le groupe Stellantis continue de reculer avec -12,1% (-48,9% pour DS Automobiles, -46,1% pour Fiat, -29,2% pour Opel) et le groupe Renault limite les dégâts à -3% (-28,4% pour Dacia alors que la marque Renault progresse de 19,4%). Notons que Toyota continue sa progression à +4,5%.

Du coté des ventes de voitures électriques, on se retrouve légèrement au-dessus du mois de janvier 2024 en parts de marché avec 17,4% de modèles dépourvus de moteur thermique écoulés sur ce dernier mois de janvier. Pour l’instant, ces voitures électriques restent minoritaires et il faudra attendre de voir l’évolution des ventes de Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3 et autres futures Fiat Grande Panda pour observer un éventuel bond. Les deux premiers modèles cités prennent d’office les deux premières places du classement des électriques (2 813 exemplaires pour la Renault 5 et 1 548 exemplaires pour la Citroën).

Du côté des types de motorisation, les blocs à essence sans hybridation restent majoritaires mais ne représentent plus que 26,1% du mix de vente au lieu de 34,1% au mois de janvier 2024. Les moteurs « full hybrides » se rapprochent avec 23,6% des ventes, devant l’hybridation légère (21,2%), l’électrique (17,4%) et le diesel (4,3%) qui continue de plonger. Notons que les hybrides rechargeables n’ont représenté que 4,2% des ventes de voitures neuves, probablement à cause du nouveau malus de poids et des achats anticipés au début du mois de décembre 2024.

La Peugeot 208 repart en tête

Après avoir été battue par la Renault Clio en 2024 (comme en 2023), la Peugeot 208 repart en tête au niveau du top 100 des modèles avec 5 984 exemplaires vendus devant l’éternelle rivale Renault Clio (5 282). La Dacia Sandero reste troisième (4 916) devant le Peugeot 2008 (4 721) et on note la cinquième place de la nouvelle Citroën C3 (4 587), dont les livraisons semblent enfin accélérer. Le Tesla Model Y n’est que 48ème du classement (mais on sait que les livraisons du constructeur américain varient beaucoup d’un mois à l’autre).