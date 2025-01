Pourquoi les Français se sont rués sur les lourds hybrides rechargeables en décembre 2024

Vous le savez, il n’existe pas que le malus écologique au CO2 pour taxer les véhicules neufs non électriques : renforcé depuis le 1er janvier 2024, le malus « masse » concerne désormais tous les modèles dotés d’un moteur thermique à partir de 1 600 kg de masse inscrite sur la carte grise. Au-delà de ce chiffre, il faut alors compter sur une taxe additionnelle à régler lors de la première immatriculation de la voiture (à raison de 10€ par kg entre 1 600 et 1 799 kg, 15€ par kg entre 1 800 et 1 899 kg, 20€ par kg entre 1 900 et 1 999 kg, 25€ par kg entre 2000 et 2 099 kg et 30€ à partir de 2 100 kg).

Depuis le 1er janvier 2025, les véhicules hybrides rechargeables revendiquant une autonomie maximale électrique d’au moins 50 km (d’après l’homologation européenne WLTP) n’échappent plus à ce malus masse comme c’était le cas avant. Ils ont seulement droit à un abattement de 200 kg, signifiant qu’ils sont soumis à la taxe uniquement à partir de 1 800 kg sur la balance.

En décembre, les ventes ont fortement augmenté

Sachant que la plupart des modèles hybrides rechargeables appréciés de la clientèle (souvent des SUV de marques premium) dépassent quasiment tous les 1 800 kg sur la balance, ces derniers obligent désormais à s’acquitter d’un malus « masse » (qui peut même dépasser les 10 000€ sur les Mercedes GLC et autres BMW X5 équipés de très grosses batteries).

Voilà pourquoi, comme l’ont repéré les journalistes de l’Automobile et l’Entreprise, les ventes de ces modèles hybrides rechargeables ont fortement augmenté sur ce dernier mois de décembre 2024. Un peu à la façon des voitures électriques à chaque fois qu’un bonus moins favorable se présente, les gens se sont précipités les jours d’avant dans les concessions pour les acheter à temps. Les ventes de véhicules hybrides rechargeables neufs ont ainsi bondi de 45% sur ce dernier mois, atteignant 13% de parts de marché alors qu’elles étaient en baisse constante depuis plusieurs années.

Rappelons enfin que les véhicules hybrides et hybrides rechargeables avec une autonomie électrique de moins de 50 km ont toujours droit à un abattement de 100 kg. Toujours bon à prendre pour les véhicules du genre du Renault Espace ou du Toyota Rav4…