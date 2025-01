La Renault Clio a gagné mais l'année 2024 n'a pas été bonne

Il ne restait plus aucun espoir d’avoir une bonne année 2024 sur le marché de l’automobile neuve en France puisque les mauvais mois s’enchaînaient depuis l’été. Avec 1 718 417 voitures particulières neuves écoulées de janvier à décembre, ce marché automobile français signe finalement un repli de 3,2% sur l’année complète malgré une légère hausse de 1,5% sur le dernier mois de décembre 2024.

Dans le détail, Stellantis a vendu plus de voitures neuves que le groupe Renault en 2024 avec 452 900 véhicules contre 425 116 pour son grand rival. Mais alors que le groupe Renault limite sa chute à -2,7%, Stellantis accuse -7% par rapport à l’année 2023. Dans le détail Peugeot perd 3,6% mais le groupe souffre surtout de la chute de Citroën qui tombe de 11,4%, de Fiat qui perd 18,8% et de DS qui recule de 22,9%.

La marque Renault recule elle de 0,2% et Dacia chute de 7,3%, un chiffre étonnant quand on connaît la dynamique de la marque en Europe depuis quelques années. A noter une fois de plus la solide progression de Toyota à +18,6%.

Du côté des types de motorisation, l’essence non hybride représente 29,5% des véhicules neufs vendus dans le pays en 2024. Le « full hybride » couvre 19,5% des ventes et bat l’électrique avec ses 16,9% mais aussi l’hybridation légère à 14,8% de parts de marché et l'hybridation rechargeable à 8,5%.

L’électrique ne progresse plus

A propos des voitures électriques, justement, on note que leur part de marché ne bouge pas par rapport à celle de l’année 2023 (elles régressent de 2,2% en volumes en raison de la baisse générale des ventes). Sans surprise, il n’y a pas eu d’effet « boost » sur ce dernier mois de décembre en raison de la baisse du bonus écologique (et ce malgré certaines opérations commerciales de la part des constructeurs). Le Tesla Model Y arrive à la première place de ces ventes de voitures électriques devant la Peugeot E-208 et la Renault Mégane E-Tech. La Renault 5 E-Tech est déjà 7ème du top 10 des modèles « zéro émission » mais la Citroën ë-C3 n’y figure pas (elle n'a été vendue qu'à 8 252 exemplaires depuis le début de ses livraisons).

Victoire finale de la Renault Clio

Comme les chiffres de novembre le laissent imaginer, c’est finalement la Renault Clio qui s’impose comme la voiture neuve la plus vendue de France en 2024. Elle coiffe au poteau la Peugeot 208 pourtant mieux partie et la Dacia Sandero termine troisième. A noter qu’il s’est vendu plus de Renault 5 E-Tech Electric que de nouvelles Citroën ë-C3, ce qui laisse imaginer que cette dernière n’a pas encore pu accélérer ses livraisons.

Pour la Renault Clio, c’est la seconde victoire d’affilée après celle de 2023 quand elle avait réussi à prendre sa revanche sur la Peugeot 208. Rappelons qu’en Europe, elle devrait finir sur le podium final (là aussi devant la Peugeot 208).