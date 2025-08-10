Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Renault Megane 3 Coupe Rs

Nous découvrons les collectors de la BRI : Renault Mégane III RS

Stéphane Schlesinger

Dans l’immense caravane du Tour de France cycliste, on a pu admirer, outre une 2CV Cochonou, quelques voitures de la BRI, extraites du musée de la Gendarmerie nationale, notamment un modèle redouté des excités de l’accélérateur : la Renault Mégane III RS.

Nous découvrons les collectors de la BRI : Renault Mégane III RS

Si elles ont créé la polémique puis joué à fond leur rôle préventif de par l’effet qu’elles produisaient, les Subaru Impreza WRX de la Gendarmerie n’ont pas totalement convaincu. Frais d’entretien élevés, mécanique pas si robuste, transmission intégrale peu utile… La réforme a commencé pour elles au bout de cinq ans, et le cahier des charges a donc changé pour leurs remplaçantes, qui pouvaient se contenter de deux roues motrices. Et la  Renault Mégane III RS d’être retenue pour la Brigade d’intervention rapide (BRI) de la Gendarmerie, devenue depuis ERI (Equipe d'intervention rapide).

Les bandes jaune fluo de la Renault Mégane RS des Gendarmes se voient que celles, rouges et blanches, de la Subaru.
Plus simple techniquement que la japonaise, la française a aussi l’avantage d’être… française, ce qui est toujours flatteur pour la production nationale. Les 67 voitures commandées sont livrées à partir de 2011 : il s’agit de versions Cup, dotées de la suspension affermie et du différentiel à glissement limité. De plus, elles bénéficieraient d’une préparation moteur : certains évoquent l’évolution à 265 ch proposée au grand public plus tard cette année-là, d’autres avancent que leur 4-cylindres 2,0 l F4RT développerait de 270 ch à 290 ch… Quoi qu’il en soit, cette Mégane dépasse les 260 km/h, donc s’avère plus rapide que la Subaru, voire que bien des berlines allemandes, bridées à 250 km/h.

Malgré les 400 000 km, l'habitacle de cette Renault Mégane de la Gendarmerie présente impeccablement ou presque. La sellerie a probablement été refaite.
Equipées par Durisotti, ces  Renault conservent une teinte usine, dite Bleu Extrême. Leurs performances, leur tenue de route et leur volume utile suffisant ont fait de ces Renault les préférées des gendarmes. Leur estime a dû encore croître quand ils ont constaté la remarquable fiabilité mécanique cette auto par ailleurs d’un coût d’entretien raisonnable. L’exemplaire qui illustre cet article a passé les… 400 000 km, et quand nous la découvrons dans le domaine de Garde républicaine, boulevard Henri IV à Paris, elle semble n'en porter aucun stigmate. Elle est soigneusement conservée grâce au Fonds de Dotation du Musée de la Gendarmerie Nationale.

Si les Mégane ont entamé leur réforme en 2021 (au profit de la Seat Leon Cupra), après dix ans de service, certaines sont encore en activité, autre preuve de leur robustesse. C’est finalement l’Alpine Berlinette qui leur succède, plus certainement pour des raisons d’image que de praticité. D’ailleurs, ils se murmure que les gendarmes n’apprécient pas forcément la sportive dieppoise, vraiment trop étriquée

