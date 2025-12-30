Que pensez-vous du nouveau cadeau de Noël de Fernando Alonso ?

Contrairement à Michael Schumacher, Sebastian Vettel ou même Lewis Hamilton, l’âge ne semble pas nuire aux performances et à la motivation de Fernando Alonso en Formule 1. Âgé de 44 ans alors que des pilotes comme Kimi Antonelli sont à peine majeurs, le double champion du monde espagnol parvient toujours à signer des performances hallucinantes au volant de sa monoplace Aston Martin. Il vient d’ailleurs de dominer assez largement son coéquipier Lance Stroll après l’avoir déjà battu l’année dernière et la saison d’avant. Chez Alpine jusqu’en 2022, il faisait au moins jeu égal avec Esteban Ocon chez Alpine.

Bref, les années semblent n’avoir aucun effet sur la passion de Fernando Alonso. Et comme d’autres pilotes, il aime aussi beaucoup les voitures de route. Lui qui avait contribué au développement d’une série spéciale de l’Alpine A110 R portant son nom vient visiblement de s’offrir un très beau cadeau de Noël : une Mercedes CLK-GTR.

La classe à Monaco

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, il a été vu à Monaco au volant d’un des 20 exemplaires de la version coupé de cette supercar allemande, conçue à la fin des années 90 pour permettre l’homologation de la Clk-GTR en FIA GT et aux 24 Heures du Mans. Une machine équipée d’un V12 de 612 chevaux monté en position centrale arrière dans une auto n’ayant plus rien à voir avec la CLK de monsieur tout le monde.

A l’époque, c’était la voiture neuve la plus chère de la planète et elle vaut actuellement plus ou moins dix millions d’euros sur le marché de la collection. Autant dire que Fernando Alonso s’est fait plaisir. Car oui, le « 1414 » de la plaque d’immatriculation de l’auto fait référence à son numéro le 14. C’est donc très probablement sa voiture et non pas juste un prêt occasionnel.

Pas le seul fan

Fernando Alonso n’est pas le seul parmi les pilotes du plateau de F1 à être fan de voitures d’exception. Quand il ne pilote pas des F1 ou des GT3 de course, Max Verstappen roule parfois dans une Aston Martin Valkyrie. Lando Norris, le nouveau champion du monde de F1, a déjà été vu dans Monaco au volant de machines comme la Ferrari F40 et la Lamborghini Miura. Lewis Hamilton collectionnait lui aussi les voitures, mais il a récemment déclaré les avoir toutes vendues. Par contre, Alonso est désormais le seul de ces pilotes à rouler en CLK-GTR !