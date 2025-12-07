Lando Norris prouve que les gentils peuvent aussi gagner en Formule 1

Le scénario du Grand Prix 2025 d’Abu Dhabi a rappelé celui de l’édition de 2016 : cette année-là, il suffisait à Nico Rosberg de terminer second pour devenir champion devant Lewis Hamilton. Il l’avait donc laissé tranquillement voguer vers la victoire et, malgré quelques moments stressants, a décroché la timbale avant de prendre sa retraite les jours suivants.

Cette année, il fallait que Lando Norris termine troisième pour obtenir son premier titre. Et il a justement terminé troisième, laissant son coéquipier prendre autoritairement la seconde place lors du premier tour et essayant à tout prix de ne prendre aucun risque. Malgré quelques passages délicats, comme lorsqu’il a dû repasser plusieurs voitures après son premier changement de pneus, il n’a pas tremblé. A 26 ans, il devient champion du monde et termine avec deux points d’avance devant le vainqueur du jour Max Verstappen.

Le miracle Verstappen n’a pas eu lieu

Après avoir récupéré près d’une centaine de points en profitant des erreurs de Mclaren, d’accrochages et d’un abandon sur panne moteur de Lando Norris au Grand Prix des Pays-Bas, Max Verstappen n’aura finalement pas réussi à conserver son titre.

Quant à Oscar Piastri, il lui fallait terminer à tout prix devant Max Verstappen pour conserver une chance. En terminant second juste devant Norris, c’est raté.

Le « gentil » a gagné

Même si Lando Norris a aussi eu ses petits gestes agressifs en course, comme lorsqu’il touchait Oscar Piastri au départ du Grand Prix de Singapour, il est considéré comme un pilote aux antipodes de Max Verstappen sur le plan philosophique. Comme un pilote faillible aussi, plus humain, plus perméable aux émotions que la machine Max Verstappen connu pour être imperturbable quelles que soient les conditions (même s’il paraissait lui aussi fébrile lors des derniers rebondissements lors de la première quête du titre en 2021 !).

Même si beaucoup affirment qu’il disposait de la meilleure voiture du plateau, y compris Max Verstappen qui a déclaré à plusieurs reprises qu’il « aurait été champion depuis longtemps avec la même voiture », c’est le terme d’une saison extraordinaire à suivre où Lando Norris aura été solide et même brillant par moments malgré les gros points lâchés (parfois par la faute de l’équipe ou du destin). Je me suis régalé à la suivre et je trouve ce sport magnifique.