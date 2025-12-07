Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mclaren

Lando Norris prouve que les gentils peuvent aussi gagner en Formule 1

Dans Sport Auto / Formule 1

Cédric Pinatel

14  

La victoire de Max Verstappen n’aura pas suffi. Lando Norris aura assuré le minimum pour décrocher son premier titre de champion du monde. C’est la première fois depuis 2020 que le Néerlandais ne gagne pas !

Lando Norris prouve que les gentils peuvent aussi gagner en Formule 1
Voici le nouveau champion du monde de Formule 1 ! Photo MaxPPP.

Le scénario du Grand Prix 2025 d’Abu Dhabi a rappelé celui de l’édition de 2016 : cette année-là, il suffisait à Nico Rosberg de terminer second pour devenir champion devant Lewis Hamilton. Il l’avait donc laissé tranquillement voguer vers la victoire et, malgré quelques moments stressants, a décroché la timbale avant de prendre sa retraite les jours suivants.

Cette année, il fallait que Lando Norris termine troisième pour obtenir son premier titre. Et il a justement terminé troisième, laissant son coéquipier prendre autoritairement la seconde place lors du premier tour et essayant à tout prix de ne prendre aucun risque. Malgré quelques passages délicats, comme lorsqu’il a dû repasser plusieurs voitures après son premier changement de pneus, il n’a pas tremblé. A 26 ans, il devient champion du monde et termine avec deux points d’avance devant le vainqueur du jour Max Verstappen.

Le miracle Verstappen n’a pas eu lieu

Après avoir récupéré près d’une centaine de points en profitant des erreurs de Mclaren, d’accrochages et d’un abandon sur panne moteur de Lando Norris au Grand Prix des Pays-Bas, Max Verstappen n’aura finalement pas réussi à conserver son titre.

Quant à Oscar Piastri, il lui fallait terminer à tout prix devant Max Verstappen pour conserver une chance. En terminant second juste devant Norris, c’est raté.

Le « gentil » a gagné

Même si Lando Norris a aussi eu ses petits gestes agressifs en course, comme lorsqu’il touchait Oscar Piastri au départ du Grand Prix de Singapour, il est considéré comme un pilote aux antipodes de Max Verstappen sur le plan philosophique. Comme un pilote faillible aussi, plus humain, plus perméable aux émotions que la machine Max Verstappen connu pour être imperturbable quelles que soient les conditions (même s’il paraissait lui aussi fébrile lors des derniers rebondissements lors de la première quête du titre en 2021 !).

Même si beaucoup affirment qu’il disposait de la meilleure voiture du plateau, y compris Max Verstappen qui a déclaré à plusieurs reprises qu’il « aurait été champion depuis longtemps avec la même voiture », c’est le terme d’une saison extraordinaire à suivre où Lando Norris aura été solide et même brillant par moments malgré les gros points lâchés (parfois par la faute de l’équipe ou du destin). Je me suis régalé à la suivre et je trouve ce sport magnifique.

14  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité