La Formule 1 est magnifique, n’en déplaise à ceux qui la snobent

Ennuyeuse, la Formule 1 ? On pouvait se plaindre de la domination facile de Max Verstappen pendant la saison 2023 (un peu moins au début de l’année 2022 et sur la fin de celle de 2024), mais c’est justement devenu difficile de la trouver soporifique tant les rebondissements se suivent cette saison 2025.

Après un début de saison parfaitement dominé par les McLaren, les très belles performances de Max Verstappen et quelques erreurs internes à l’écurie anglaise (plusieurs accrochages entre Lando Norris et Oscar Piastri, un abandon sur panne moteur pour Norris, une double disqualification à Las Vegas…), le quadruple champion du monde en titre a réussi à revenir dans la course.

Max Verstappen en pole

Hier, Max Verstappen a réussi à décrocher assez facilement la pole position du dernier Grand Prix de l’année à Abu Dhabi devant Lando Norris et Oscar Piastri. Si ce trio reste dans le même ordre jusqu’à l’arrivée, ce sera Norris le champion puisqu’il possède 12 points d’avance sur Verstappen et 16 sur Oscar Piastri.

Mais il suffirait que Lando Norris termine quatrième pour que ce soit Max Verstappen qui n’emporte finalement le titre. Sachant qu’Oscar Piastri aura probablement envie d’essayer de virer en tête au premier virage pour conserver ses chances et que les Mercedes et Ferrari de derrière essaieront une nouvelle fois de passer les McLaren à la faveur d’un bon départ, rien n’est acquis du tout et le risque d’accrochage n’est pas à écarter non plus.

Encore une fin de saison d’anthologie

Cette saison 2025 est partie pour rester dans les plus belles de la discipline après l’incroyable final de 2021, la fin très tendue de 2016, la dernière course finalement peu intéressante de 2014, le suspens inattendu au Brésil de 2012, le coup de théâtre de 2010, la très cruelle arrivée de 2008 ou la surprise de 2007.

Mais alors, qui sera champion cet après-midi à Abu Dhabi ? Sur l’échelle des probabilités, Lando Norris tient la corde mais je sens qu’il va encore se passer des choses complètement folles pour Max Verstappen…