L’air devient irrespirable en Formule 1 au Qatar !

Cette fin de saison de Formule 1 est décidément mémorable : tout change à chaque course ! Après un très gros rapproché au championnat pilotes grâce à un abandon sur problème mécanique de Lando Norris, plusieurs accrochages entre les deux pilotes Mclaren et surtout une disqualification des deux monoplaces anglaises au dernier Grand Prix de Las Vegas, Max Vestappen restait à bonne distance des voitures de Woking au départ du Grand Prix du Qatar.

Mais une belle erreur stratégique de McLaren lui a permis de remporter une nouvelle victoire et de faire un très joli rapproché au championnat : au 7ème tour, la Red Bull du champion du monde en titre et quasiment tous les autres pilotes ont profité d’une intervention du safety car pour changer leurs pneus. McLaren a décidé de garder ses deux pilotes en piste, choix qui s’est révélé catastrophique pour la suite.

La course perdue par la stratégie

A l’agonie avec leur second train de pneus médium, les deux McLaren ont dû rentrer plus tôt que prévu mais déjà avaient trop perdu de temps sur les autres leaders : Oscar Piastri n’a jamais pu rattraper ensuite Max Verstappen et Lando Norris était carrément bloqué en cinquième position derrière Kimi Antonelli.

Même si Lando Norris a tout de même pu profiter d’une erreur de la Mercedes devant lui pour revenir en quatrième position, il n’a pas pu monter sur le podium et son coéquipier Oscar Piastri perd probablement une victoire.

Verstappen à 12 points, Piastri à 16 points

Alors qu’il ne reste plus que les 25 points à prendre du Grand Prix d’Abu Dhabi, Lando Norris ne compte plus que 12 points d’avance sur Max Verstappen et 16 points sur Oscar Piastri. Malgré sa victoire dans la course sprint de ce week-end, ce dernier se retrouve mathématiquement le moins bien placé du trio.

La fébrilité des McLaren nous laisse penser que Max Verstappen se retrouve presque en position de force, même s’il lui faudra mettre au moins une voiture entre lui et Lando Norris pour espérer décrocher un cinquième titre de champion. La tension est en tout cas montée d’un cran et le final promet d’être extraordinaire !

Derrière cette lutte en tête, notons la très belle troisième place de Carlos Sainz sur sa Williams. Et souvenons-nous maintenant de la fin de saison 2010 quand Mark Webber, Fernando Alonso, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton pouvaient encore l'emporter lors de la dernière course. C'est Vettel qui avait fini champion à la surprise générale !