Même McLaren va se mettre au SUV
Dernière marque de prestige à ne pas proposer de SUV dans sa gamme, le constructeur de Woking prépare son premier modèle de ce genre. Il arrivera en 2028 et utilisera une mécanique hybride.
« Nous ne ferons jamais de SUV ». Voilà ce qu’on pouvait entendre chez Ferrari ou Rolls-Royce au début du siècle lorsque des journalistes demandaient aux communicants de ces marques si de tels projets étaient dans les cartons.
Évidemment, ces déclarations paraissent savoureuses aujourd’hui puisque Rolls-Royce et Ferrari proposent justement un SUV dans leur gamme actuellement. D’ailleurs, il est devenu absolument normal et vital de commercialiser des véhicules de ce genre pour tous les constructeurs de prestige : de Maserati à Aston Martin en passant par Lamborghini ou Bentley, tout le monde mise sur les SUV depuis longtemps.
Chez McLaren, ça vient aussi
Mclaren fait encore figure d’exception dans cet univers du luxe sportif. La marque de Woking ne commercialise toujours que de vraies voitures de sport à deux places, toutes conçues autour d’une monocoque carbone avec un moteur installé en position centrale arrière.
Mais comme l’expliquent les journalistes d’Automotive News, même McLaren prépare un projet de ce genre. Son premier SUV arrivera en 2028 et utilisera une mécanique hybride V8 de 800 chevaux, probablement proche de celle des voitures de sport de la marque (l’Artura utilise d’ailleurs déjà une mécanique hybride rechargeable, mais avec un V6 biturbo et non pas un V8).
Le projet « P47 »
En interne, ce projet de SUV McLaren serait connu sous le nom « P47 ». Il pourra embarquer cinq occupants et sa silhouette ressemblerait à celle du Porsche Cayenne GT thermique. Il lui faudra afficher un design plaisant et procurer du vrai plaisir de conduire pour arriver à se faire une place dans la catégorie des SUV d’exception déjà bien chargée en concurrents.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération