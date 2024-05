Rolls-Royce Cullinan Series II (2024) : le roi des SUV se refait une beauté

Sur le marché des SUV de grand luxe, le Rolls-Royce Cullinan fait office de roi. Il coûte plus cher que tous les autres et s’autorise à aller aussi loin que les autres modèles de la gamme du constructeur de Goodwood en matière d’élitisme et de finition. Même si le nouveau Ferrari Purosangue se positionne lui aussi comme un véhicule extrêmement haut de gamme (à quasiment 400 000€ comme l'Anglais) sur un créneau nettement plus sportif, il surclasse les autres modèles du marché.

Pour 2024, le voilà qui s’offre un restylage après six ans de carrière. Le Cullinan Series II change les optiques de sa face avant avec une forme façon « boomerang » ou larme, qui pourrait presque évoquer les phares des Renault Mégane 4 ou Talisman à ceux dont l’imagination est mal placée. Il progresse aussi à l’intérieur en intégrant le système d’infodivertissement du grand coupé électrique Spectre en lieu et place de la précédente interface. La finition de cet intérieur reste évidemment très impressionnante, mais l’inverse aurait été décevant pour un engin à près d’un demi-million d’euros.

La version Black Badge devient plus voyante

Toujours équipé d’un V12 « six litres trois quart » biturbo dont la puissance reste à 570 chevaux, il garde la version « sportive » Black Badge au catalogue (poussée à 600 chevaux) et sa mise au point à peine plus tournée vers le dynamisme. Cette dernière possède des jantes d’un diamètre de 23 pouces et peut offrir des configurations assez audacieuses à l’intérieur pour souligner sa différence avec le Cullinan de « base ». Le prix du Cullinan Series II dépassera les 400 000€ en entrée de gamme et pourra franchir allègrement la barre du demi-million d’euros en cochant quelques options.