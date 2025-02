La Rolls-Royce la plus puissante de l'histoire est électrique

Depuis 2022, Rolls-Royce commercialise un modèle 100% électrique à côté de ses berlines et SUV à moteur V12. Ce modèle électrique prend les traits d’un grand coupé 2+2 au design élancé de 585 chevaux, qui rivalise à sa façon avec la Bentley Continental GT (même si cette dernière préfère la technologie hybride rechargeable).

Basée sur la plateforme de la BMW i7, cette Spectre gagne une inédite version Black Badge qui, comme sur le récent Cullinan éponyme, devient plus puissante et un peu plus « sportive ». Son groupe motopropulseur bimoteur revendique 659 chevaux et 1 075 Nm de couple maximal, permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes au lieu de 4,5 (à condition d’activer le nouveau mode « Spirited Drive » qui sert de launch control en fournissant le couple maximal pendant la procédure de lancement). L'auto reste équipée de batteries de 102 kWh de capacité avec une charge rapide limitée à 195 kW de puissance en pic (pas d'architecture à 800 volts).

Toujours pas une chasseuse de record

La Spectre Black Badge ne cherche pas à s’aventurer sur le terrain des sportives électriques les plus extrêmes malgré ce renfort de puissance, la grosse Anglaise pesant plus de trois tonnes sur la balance et visant avant tout à conserver ce fameux effet « tapis volant » commun à toutes les productions de la marque de Goodwood. Elle coûtera beaucoup plus de 300 000€ en prix de base et ne dispose pas vraiment de concurrente directe en dehors de la Maserati GranTurismo Folgore moins exclusive (et plus sportive)…ou de la future Ferrari électrique qui préférera une architecture de berline à quatre portes !