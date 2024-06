La Bentley Continental GT Speed devient une hybride surpuissante

Lancée en 2018, la seconde génération de la Bentley Continental GT (ou troisième si on compte le profond restylage en 2011 de la toute première monture comme une génération à part entière) laisse la place à une version profondément améliorée. Présentée à son tour comme une nouvelle génération, elle semble étroitement liée au précédent modèle mais évolue plus nettement sur le plan technique. Un peu comme la Porsche Panamera de troisième génération, modèle avec lequel l’Anglaise partage d’ailleurs nombre de ses éléments.

Côté style, cette nouvelle Continental GT abandonne les quadruples optiques rondes pour de nouveaux feux monoblocs (mais au style très travaillé). Les proportions générales ne changent pas par rapport au modèle actuel, avec une poupe très proche et un profil de grand tourisme élégante mais assez musclée.

L’intérieur ne change pas beaucoup non plus avec une planche de bord très proche de la précédente. L’écran tactile central reste rotatif (et peut disparaître pour laisser la place à un joli placage) et l’auto permet toujours d’aller très loin dans la personnalisation et les matériaux précieux.

Un groupe motopropulseur proche de chez Porsche et Lamborghini

Sous le capot, cette nouvelle Continental GT d’abord présentée en version Speed possède un V8 bi-turbo de 4,0 litres. L’ancienne en possédait déjà un mais cette fois, le bloc (de 600 chevaux) vient avec un moteur électrique logé dans la boîte pour atteindre une puissance maximale totale de 782 chevaux. Equipée comme les dernières Porsche Panamera et autres Lamborghini Urus SE de batteries de 25,9 kWh de capacité, elle surclasse ces dernières au niveau de la puissance maximale et peut officiellement parcourir 81 km en mode 100% électrique. Eh oui, les nouvelles voitures de luxe ne craignent plus le malus écologique français grâce à leurs motorisations hybrides rechargeables !

Côté performance, Bentley annonce un 0 à 100 km/h abattu en 3,1 secondes soit une nette amélioration par rapport à l’ancienne Continental GT Speed W12 de 659 chevaux, avec une vitesse maximale toujours arrêtée à 335 km/h. Comme dans la Porsche Panamera, l’auto utilise de nouveaux amortisseurs à deux valves dans sa suspension pneumatique à deux chambres, ainsi que des roues arrière directrices. En revanche, elle ne récupère pas le système Active Ride inauguré par la Panamera et la Taycan (permettant de se passer de barres anti-roulis via des jambes de force qui pilotent indépendamment chaque roue).

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Également disponible en cabriolet GTC, l’auto se « contente » d’un 0 à 100 km/h abattu en 3,4 secondes et d’une vitesse de pointe de 285 km/h dans cette configuration. Elle coûtera chez nous largement plus de 200 000€ mais deviendra sans doute plus « abordable » en France puisqu’elle échappera aux 60 000€ de malus écologique.