La nouvelle Porsche Panamera (2024) n'innove qu'en version hybride (ESSAI)

EN BREF 3ème génération de Panamera A partir de 109 726€ 60 000€ de malus sur le thermique 0€ de malus sur les hybrides rechargeables

Porsche vient de dévoiler son Macan électrique ainsi que sa Taycan restylée et prépare également l’arrivée des Boxster et Cayman à zéro émission pour l’année prochaine. La Taycan se vend d’ailleurs déjà mieux que la Panamera sortante dans le monde (40 629 exemplaires écoulés en 2023 contre 34 020 pour la Panamera), mais la marque de Zuffenhausen n’abandonne pas pour autant ses modèles thermiques dans un contexte où l’on se demande (y compris chez Porsche) s’il sera sérieusement possible d’interdire leur vente dès 2035 en Europe.

La Panamera passe ainsi à une toute nouvelle mouture présentée comme la génération « G3 », même s’il s’agit plutôt d’une évolution profonde de l’ancien modèle avec une plateforme MSB (commune aux grandes routières de Porsche et Bentley) profondément retravaillée. Difficile, d’ailleurs, de la positionner frontalement face aux autres grandes berlines allemandes. Avec ses 5,05 mètres de long, elle reste plus grosse que la Mercedes Classe E (4,95 mètres) mais se fait dépasser par la gigantesque nouvelle BMW Série 5 (5,06 mètres). Elle possède en revanche toujours une version « Executive » rallongée à 5,2 mètres ce qui la place plutôt en face d’une Mercedes Classe S (5,18 mètres) et pas loin de l’énorme nouvelle BMW Série 7 (5,34 mètres). En termes de prix, la Porsche se rapproche aussi de ces dernières mais reste très légèrement moins élitiste que la Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes 63 S E-Performance, seule autre machine du marché alliant le grand luxe et les proportions de berline sportive.

Aucun gros changement dans le style

Extérieurement, les néophytes peineront à distinguer cette nouvelle Panamera de l’ancien modèle, même si elle arbore une calandre différente et un long bandeau lumineux à l’arrière (façon Taycan). L’habitacle ne change pas beaucoup lui non plus avec, là encore, une ergonomie se rapprochant juste de celle de la Taycan. L’ensemble paraît un peu froid en noir mais le catalogue des options permet de le rendre nettement plus chaleureux et surtout, il impressionne autant par sa qualité de finition que par la justesse de sa position de conduite (toujours nettement plus « sportive » que dans une limousine classique).

Malgré le gabarit de l’auto, les places arrière déçoivent en revanche au niveau de l’espace aux genoux disponible (toutes proportions gardées). A cette position aussi, l’assise paraît plus sportive que dans une routière « normale » avec un haut niveau de maintien latéral. A noter que Porsche propose toujours la carrosserie « Executive » dont l’empattement grimpe à 3,1 mètres au lieu de 2,95 mètres. Quant au coffre, ses 491 litres suffiront aux grands voyages même s’il reste loin des volumes offerts par les gros SUV. N’attendez pas le retour de la version break Sport Turismo, elle ne reviendra pas au catalogue.