Prise en mains vidéo - Mercedes Classe E (2023) : une débauche de technologie

EN BREF Sixième génération Berline tricorps Essenc, diesel et hybride rechargeable Prix non connus.

Comme beaucoup de marques allemandes, Mercedes a fait de la berline tricorps l’une de ses spécialités. Les modèles sont nombreux et extrêmement connus que ce soient les Classe C, E, S et bien évidemment toutes leurs ancêtres

Apparue en 1993, soit il y a exactement 30 ans, la Classe E avait pris la succession de la W124. Quelles que soient les générations, celles-ci ont toutes connu un succès indéniable et une belle notoriété dus notamment à l'’engouement des taxis pour ce modèle que ce soit en France ou dans d’autres pays d’Europe. Aujourd’hui, ces derniers s’en sont détournés lui préférant des modèles japonais ou américains, mais c’est aussi un phénomène plus global en raison de la désaffection des clients pour les berlines tricorps. Pourtant, comme Audi ou BMW, Mercedes persiste et espère pouvoir séduire une nouvelle clientèle à la recherche d’une voiture haut de gamme et technologique.

Le dernier opus de la Classe E ne fait pas exception à la règle et on retrouve naturellement cette forme caractéristique des tricorps. Toutefois, comme c’est le cas sur les Classe C et S, celle-ci est adoucie avec la disparition de toute arête saillante remplacée par des courbes douces. Les évolutions par rapport à la génération actuelle sont flagrantes avec une très large calandre – pouvant être éclairée en son pourtour, qui s’inspire des modèles électriques en recevant en son centre l’énorme étoile – sur les finitions Avantgarde Line et AMG-Line - ou alors cette dernière prend place comme historiquement en bas du capot (niveau Exclusive Line).

Cette nouvelle génération profite également de nouveaux projecteurs à la signature lumineuse en trois parties inédite tandis que les feux arrière étrennent une signature en forme étoile, histoire de ne laisser aucun doute sur la marque du modèle à toute personne qui vous suivrait la nuit. Enfin, de profil, cette nouvelle Classe E cède à la mode des poignées de portes escamotables.

Si la forme globale n’évolue que très peu, il n'est pas de même des dimensions. La Classe E grandit légèrement que ce soit en longueur, largeur ou même l’empattement. Comptez 2 ou 3 cm de plus pour chaque mensuration. De quoi renforcer son côté statutaire mais aussi imposant.

Dans l’habitacle, c’est ambiance techno. Bien évidemment, vous l’aurez compris on ne parle pas musique car cette Classe E souhaite vous en mettre plein la vue. Alors, contrairement à une EQS par exemple, pas d’hyperscreen, mais un superscreen. En option, ce dispositif moins complexe que le premier se compose d’une instrumentation numérique, pouvant être relayée par un affichage tête haute. Elle côtoie un écran multimédia vertical recevant la dernière génération MBUX mais ausi un écran face au passager avant. La différence avec l’hyperscreen: toute la planche de bord n’est pas réunie sous une même dalle. L’effet visuel est spécifique, le prix non défini pour l’instant, le sera aussi. Il faut préciser toutefois que ce n’est pas de série puisque de base, cette Classe E reçoit un écran multimédia horizontal tandis que le passager aura un placage rappelant celui de la console centrale.

Une voiture ou un ordinateur ?

Mais au-delà de la présentation, c’est surtout la technologie embarquée qui impressionne. Ainsi, comme c’est le cas chez BMW, les possesseurs d’Iphone n’auront plus besoin de clé physique pour accéder à leur voiture. Cette dernière avec la nouvelle fonction routine enregistrera suivant les habitudes du propriétaire les réglages du véhicule (position du siège, radio, température etc.). La dernière mouture du système d’exploitation mettra aussi l’accent sur le divertissement avec l’intégration de certains jeux comme Angrybrids ou même la possibilité de faire des visios avec la présence de Zoom. Des nouvelles fonctionnalités inédites chez Mercedes, mais présentes depuis plusieurs mois chez Tesla. Enfin, petite précision sur l’écran face au passager : si d’autres constructeurs le proposent, la marque allemande va plus loin en donnant la possibilité de regarder un film sans que cela perturbe le conducteur. Celui voit pour sa part un simple écran noir. Très efficace.

Si les occupants avants sont choyés, il en sera de même de ceux installés à l’arrière qui jouiront d’une belle habitabilité que ce soit au niveau des jambes ou de la garde au toit. Il est néanmoins dommage que le tunnel de transmission soit si imposant, car il condamne totalement la place centrale. Le volume de chargement reste fixe à 540 litres du moins pour les versions thermiques parce que les hybrides rechargeables du fait de l’implantation des batteries perdent 170 litres ! Résultat, il faudra se contenter de seulement 370 litres soit un peu plus que certaines citadines et trouver une place pour stocker les câbles de recharge, ceux-ci n’ayant pas de rangement prévu.

La technologie au service de la route

Mais, ne croyez pas que toute cette débauche d’innovations ne soit là que pour vos beaux-yeux, car bon nombre d’entre elles entraînent des répercussions sur la conduite. La plus intéressante et étonnante est le dispositif de changement de file automatique. Jusqu’à aujourd’hui, quand le régulateur de vitesse étant enclenché, il suffisait d’actionner le clignotant pour que la voiture entame automatiquement un dépassement. Désormais, Mercedes va encore plus loin. Plus besoin d’enclencher le clignotant, la voiture se débrouille toute seule. Ainsi, notre modèle d’essai avec un système en configuration américaine – l’homologation en Europe devrait arriver l’an prochain – nous ont globalement surpris par l’efficacité de la technologie. À noter toutefois, qu’il est nécessaire encore de maintenir les mains régulièrement sur le volant. Un pas vers la conduite semi-autonome de niveau 3 est donc encore franchi.

Passé cela, la Classe E bénéficie aussi et c’est une première de roues arrière directrices avec un angle de braquage maximal de 4,5°, mais aussi d’une suspension pneumatique. Tout cela permet donc de renforcer le confort. Celui-ci est très bon avec notamment une excellente filtration des bruits d’air et de roulement, ainsi qu'un contrôle efficace du roulis et des mouvements de caisse. De quoi distiller un agrément optimal pour les occupants même quand le rythme s’accélère. Le conducteur ne sera pas en reste, même s’il faudra régler le volant un peu trop haut afin d’éviter qu’il pénalise la vision sur l’instrumentation. La conduite est plaisante sans toutefois être enthousiasmante en raison d’une direction manquant un peu de consistance, même en mode sport. Les roues directrices apportent un net avantage en matière d’agilité, notamment en virages.

Sous le capot, cette Classe E proposera une large palette de moteurs. En essence, la seule offre sera le 200 de 197 ch. En diesel, ce sera le 220d de 197 ch, disponible également en 4 roues motrices. Deux hybrides rechargeables essence seront aussi au catalogue : les 300e et 400e de respectivement 313 et 381 ch dont le moteur électrique est alimenté par une batterie de 24,6 kWh brut/19,6 kWh net – la même que la Classe C PHEV, qui permet de rouler en tout électrique plus de 110 km. En 2024, arrivera une version hybride rechargeable diesel qui aura comme autres atouts d’être éligible à une vignette CritAir 1. Au-delà de l’importance de la taille de leur batterie, ces modèles ont la possibilité d’être rechargés en option sur du courant continu avec des puissances maximales de 50 kW et en alternatif avec un chargeur embarqué de 11 kW.

Pour cet essai, nous avons d’abord choisi le diesel d’entrée de gamme. Bien connu, ce bloc qui possède une micro-hybridation est le plus petit de la gamme niveau puissance, mais il fait parfaitement son boulot avec un silence de fonctionnement appréciable quelles que soient les conditions. Bien aidé par son association avec la transmission automatique à 9 rapports, mais aussi par son couple de 400 Nm qui lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 7,6 l/100 km, il répond toujours présent tout en se montrant sobre. Nous avons ainsi relevé une consommation de seulement 6,4 litres/100 km. Pas mal sachant que notre modèle d’essai était pourvu de la transmission intégrale.

À l’autre extrémité, nous avons réalisé aussi un bout de chemin avec le 300de, l’hybride rechargeable diesel. Reprenant la mécanique de la C300de, celle-ci est animée par un moteur thermique de 145 ch associé à un moteur électrique de 95 kW, le tout alimenté par une batterie de 25,4 kW garantissant une autonomie d’environ 100 km. À l’usage, on apprécie le couple généreux des deux motorisations (440 + 480 Nm) avec des reprises et des accélérations toniques. En tout électrique, nous avons parcouru près de 90 km, ce qui est très intéressant.

Comme c’est devenu une habitude, la Classe E s’affirme comme une Classe S en réduction, mais aujourd’hui, elle rajoute même certaines innovations dont notamment le changement de file automatique, qui est une exclusivité. Toujours plus techno, elle conserve malgré tout son confort qui fait d’elle une berline pour voyager sereinement sur de longues distances, mais aussi un côté statutaire. Deux qualités qui ont fait sa réputation depuis de nombreuses années. Les tarifs seront connus au mois d’août. Sans surprise, ils devraient être élevés sachant que l’actuelle débute à partir de 62 000 €. Les prochains devraient être encore onéreux et surtout supérieurs à ceux de la nouvelle BMW Série 5. Mercedes l’assume en expliquant que la marque souhaite renforcer son image haut de gamme. À voir maintenant si la clientèle suivra.