Thermique ou électrique : les berlines, c'était mieux avant ?

Vous avez 60 000€ à investir dans une voiture neuve familiale sympa à conduire, puissante et un peu « racée ». Qu’achetez-vous ? Aujourd’hui, plus personne ne semble se poser cette question puisque le choix d’un SUV à la conduite banale finit très souvent par l’emporter au vu des chiffres de vente chez nous (et dans le reste du monde, d’ailleurs).

Avant, la réponse à cette question passait bien souvent par le choix d’une BMW Série 3 pour ceux qui aiment les autos intéressantes à conduire. Hélas, la gamme actuelle de la familiale allemande impose de dépenser au moins 73 350€ pour s’offrir le fameux six cylindres de la marque à l’hélice, lissé lui aussi par les normes modernes. A 49 550€, la 318i se contente d’un modeste 4 cylindres turbo de 156 chevaux et la 320i xDrive de 184 chevaux demande déjà un chèque de 54 050€ au minimum. Tout ça avant d’ajouter le malus écologique français, évidemment.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Et pourquoi ne pas regarder du côté de chez Mercedes ? Saperlipopette, la Classe C coûte déjà 55 650€ en prix de base avec un petit 4 cylindres essence de 204 chevaux à hybridation légère. Sinon, c’est hybridation rechargeable obligatoire (à partir de 65 400€) y compris en version AMG. Et chez Audi ? La nouvelle A5 démarre à 45 500€ avec un gentil 4 cylindres turbo de 150 chevaux entraînant uniquement les roues avant. Le bloc de 204 chevaux coûte au minimum 50 400€ et la S5 de 367 chevaux à quatre roues motrices se facture 79 50€ sans options (avant malus). Et ne cherchez pas du côté des marques généralistes, les berlines sportives n’existent plus dans leurs gammes. Enfin, sauf si vous avez envie d’une Peugeot 508 PSE hybride rechargeable à 4 cylindres, affichée 70 650€.

L’Alfa Romeo Giulia est devenue une exception

Dans cet univers concurrentiel très « 2025 », l’Alfa Romeo Giulia fait désormais office d’exception : dépourvue du moindre élément d’électrification, elle possède un 4 cylindres turbo 2,0 litres de 280 chevaux facturé à partir de 58 100€ et revendique une masse limitée à 1 530 kg à vide malgré sa transmission intégrale désormais en série. A titre de comparaison, la BMW Série 3 la moins puissante avoue déjà 1 575 kg et la 340i xDrive émarge à 1 800 kg ! Bardée d’équipement en finition haut de gamme Veloce (avec notamment les jolies jantes « traditionnelles » et le bel intérieur cuir), elle monte à 63 600€ ce qui reste moins élitiste que chez ses rivales premium allemandes.