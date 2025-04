Thermique ou électrique : les berlines, c'était mieux avant ?

Malgré leurs énormes différences technologiques, ces deux familiales au tempérament réjouissant coûtent à peu près le même prix : 57 490€ pour la Tesla Model 3 Performance et 58 100€ pour l’Alfa Romeo Giulia avec son moteur de 280 chevaux en finition Sprint (avec une remise la positionnant à 53 100€), ou 63 600€ en finition Veloce (avec une remise la mettant à 58 600€).

Objectivement en regardant les chiffres, l’Américaine surclasse largement l’Italienne à ces prix grâce à ses performances très au-dessus, son niveau de confort supérieur et sa meilleure habitabilité. Mais quand on aime le plaisir simple de rouler dans une jolie berline sportive bien réglée, l’Alfa Romeo Giulia possède vraiment de quoi vous faire renoncer aux catapultages ébouriffants de la Tesla avec son style touchant, ses très beaux habillages intérieurs et ses sensations de conduite assez spéciales.

Hélas, le malus écologique français rend ce duel hautement philosophique totalement caduc : la Giulia reçoit 45 990€ d’écotaxe dans la finition Veloce de notre modèle d’essai et 20 569€ en version Sprint moins équipée. Notre fiscalité rend l’Italienne totalement invendable avec le moteur essence (la version diesel s’en sort mieux avec 650€ de malus) alors qu’elle se montre pourtant relativement sobre en utilisation normale avec une consommation sous les 10 litres aux 100 km. Quelle injustice !

Reste que si toutes les voitures électriques étaient aussi piquantes que cette Tesla Model 3 Performance pourtant si fade quand on la regarde (c’est le « sleeper » automobile ultime !), on s’ennuierait moins. Après, pour ce qui est d’Elon Musk…

Et en occasion ?

Sur La Centrale, on trouve des Alfa Romeo Giulia à partir de 26 990€ avec ce moteur de 280 cehvaux (et un peu moins de 100 000 kilomètres au compteur). La Tesla Model 3 Performance, elle, descend jusqu'à 17 500€ avec un gros kilométrage, ou à peine plus de 25 000€ avec un kilométrage plus réduit. L'Américaine décote encore plus vite que l'Italienne !