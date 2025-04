Thermique ou électrique : les berlines, c'était mieux avant ?

Même si on se fait insulter à chaque fois qu’on se demande si les Tesla sont de vraies voitures premium comme les autres, la présence de la Model 3 Performance dans ce reportage n’a rien de parodique. Au temps où le constructeur américain ne commercialisait que la Model S, ses autos brillaient pourtant par leur nullité dynamique en dehors de leurs accélérations foudroyantes en ligne droite. Mais tout a changé avec l’arrivée de la Model 3 Performance en 2019 qui, sous son allure de berline ennuyeuse aux lignes très fades, cachait une mise au point remarquablement aboutie. Inaugurant le « mode Piste », elle devenait capable de procurer du vrai plaisir de pilotage grâce à de bonnes sensations et une belle maîtrise dynamique qui peut tendre vers l’amusement total (en plus de la colossale poussée).

Encore meilleure qu'avant

Passée à une version restylée l’année dernière, cette Model 3 Performance revendique désormais 460 chevaux sur sa fiche technique et bénéficie désormais d’une suspension pilotée. Comme nous avons pu le constater lors de notre premier essai, elle ne change pas beaucoup par rapport à l’ancienne même si la gestion de son groupe motopropulseur a encore été optimisée d’après Tesla. A 57 490€ le morceau, elle offre des performances au niveau de vraies berlines ultra-sportives thermiques de ces mêmes marques allemandes : la BMW M3 de 530 chevaux à 122 100€, par exemple, ou la savoureuse Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio de 510 chevaux à 100 400€. Sauf que ces dernières doivent aussi ajouter un malus écologique de 70 000€ à ce prix catalogue en France…