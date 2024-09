Les Volvo S60/V60 sont-elles aussi fiables que leur réputation le laisse espérer ?

En bref

MAXI-FICHE FIABILITÉ. Dans l'inconscient collectif, une Volvo, c'est increvable. Indestructible même... Et il est vrai que l'histoire de la marque est la démonstration que des autos peuvent dépasser le million de kilomètres, et toujours fonctionner à merveille. Les briques suédoises, comme les diamants, sont éternelles pourrait-on dire.

Mais l'Histoire ne s'arrête pas aux portes du 21e siècle. Et depuis ces modèles réputés increvables, il en a été commercialisé d'autres. Plus modernes, plus bardés d'électronique, et de systèmes de dépollution complexes. Comme partout ailleurs en somme. Mais la marque suédoise a-t-elle réussi à faire mieux que d'autres ? Et à maintenir la fiabilité de ses modèles les plus récents à un niveau supérieur ? Nous avons décidé de nous pencher sur le cas des dernières S60 et de sa version break V60, commercialisés en 2018 pour le break, et un an plus tard pour la berline. À noter que le V60 existe dans une définition rehaussée et plus "baroudeuse" baptisée Cross Country.

Tous deux (ou trois) bénéficient d'une grosse crise de croissance (+ 12 cm) pour atteindre désormais 4,76 m de long. Et enfin proposer des volumes de coffre décents ! Du moins pour le break (519 litres), beaucoup moins pour la berline (390 litres). L'empattement qui progresse de 9 cm a pour conséquence également une amélioration de l'habitabilité arrière. Sans faire de ces modèles des références toutefois.

Les S60 et V60 sont en tout cas de parfaites machines à rouler, confortables, bien insonorisées, très bien équipées en contenu technologique et de confort. La qualité de présentation et de finition est aussi un point fort. On n'hésite plus avec cette génération entre "access premium" et "premium". On est dans le domaine du second.

Et l'ambiance qui règne à bord est très différente de ce que propose la concurrence allemande. Le style scandinave, et son côté très zen et apaisant, ce n'est pas qu'un cliché.

Ces deux modèles sont assez rares en occasion, et s'échangent encore assez cher. Si c'est justifié par la qualité du produit, ça l'est aussi par la fiabilité d'ensemble, qui malgré quelques aléas, reste au-dessus de la moyenne, et préserve une bonne tranquillité d'utilisation aux propriétaires. Reste qu'il faut surveiller le bon suivi en concession, car les rappels ont été assez nombreux, et il faut s'assurer que l'exemplaire éventuellement convoité a été mis à niveau.