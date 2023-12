Hyundai i40 : la fiche fiabilité express de Caradisiac

En raison d'un coût des pièces de rechange non négligeable, les factures des entretiens courants et des réparations se révèlent plutôt onéreuses.

Pas de quoi la montrer du doigt. Au contraire, à bord des i40 fortement kilométrées plastiques et assemblages tiennent le coup. Bruits et vibrations sont aux abonnés absents.

En avril 2015, la familiale coréenne se refait une beauté. Notamment au niveau de la face avant. Au menu, une nouvelle calandre et un bouclier redessiné. À bord peu de changements. En revanche du point de vue mécanique, le bloc essence de 135 ch disparaît du catalogue au profit des seuls diesels existants. Ajoutons qu'une transmission à double embrayage DCT-7 fait son apparition. Du nouveau également côté finitions. Les appellations deviennent : Business, intuitive, Creative, EA Sport et Executive.

Du point de vue mécanique, on trouve sous le capot des deux modèles, un bloc essence de 135 ch et un bloc diesel décliné en trois puissances à savoir 115 ch, 136 ch et 141 ch. Et pour ce qui est des niveaux de finition, il y en a quatre : Pack Sensation, Pack Business, Pack Premium et Pack Premium Limited.

C'est lors du salon de Genève 2011 que la marque coréenne dévoile sur son stand la i40 SW et s'attaque ainsi au segment des familiales. Cette version break fera son apparition dans les concessions de l'Hexagone au cours de l'automne de la même année. Mais il faudra attendre début 2012 pour voir s'afficher à ses côtés la déclinaison berline 4 portes à coffre. Côté longueur, la SW mesure 4,77 m et la berline 4,74 m. Soit des valeurs qui se situent dans la moyenne de la catégorie.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

À partir de 7 500 € pour un diesel 1.7 CRDI 115 de 2013 et plus de 200 000 km. Et comptez environ 10 000 € pour une i40 berline ou SW 1.7 CRDI de 2014-2015 avec 120 000 km au compteur.

Fiabilité

Description :

La mécanique Que ce soit la berline ou la SW, et malgré quelques rares incidents de parcours évoqués par des propriétaires, la fiabilité est globalement satisfaisante. Les diesels, encore une fois sont plus touchés que les essence. Mais chez nous, on ne trouve de toute façon que des modèles carburant au gazole. Injecteurs On recense de rares cas de remplacements des injecteurs haute pression de carburant sur les versions CRDI. Turbo Des grippages ayant entraîné son changement sont évoqués par quelques possesseurs de modèles diesels. Électronique Des bugs de fonctionnement de certains équipements (caméra de recul, capteurs d'obstacles avant et arrière) ont fait l'objet de reprogrammations en concession.

Rappel de rectification en concession :

Octobre 2023 : sur une série de i40 fabriquées entre le 20 décembre 2018 et le 30 mai 2020, la lubrification en huile moteur peut être interrompue, provoquant ainsi des dommages au moteur. Effet collatéral, l'assistance de freinage peut être altérée ce qui impliquerait un effort de freinage nettement plus élevé de la part du conducteur. Un effet de surprise qui augmenterait le risque d'accident.

Juin 2021 : sur une série de i40 fabriquées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, la prise 12 V à bord du véhicule peut surchauffer lors de l'utilisation du compresseur pour le gonflage des pneus. Un risque d'incendie n'est pas à écarter.

Janvier 2018 : sur une série de i40 produites entre le 1er avril 2011 et le 26 mars 2012 Le contacteur d'embrayage qui autorise le démarrage du véhicule, peut-être défaillant. Dans ce cas, si le véhicule démarre alors qu'une vitesse est enclenchée et le frein à main non serré, il pourrait avancer de manière inattendue et provoquer un accident.

LE BILAN

Berline ou SW, la Hyundai I40 mérite le détour, à condition d'être un adepte du diesel, et de ne pas être concerné à court terme par des restrictions de circulation. Et pour cause, l'offre est composée à 100 % de modèles fonctionnant au mazout. Quant à sa fiabilité, si quelques incidents de parcours, d'origine mécaniques et électroniques ont entaché sa carrière, pas question de s'en détourner. Pour la grande majorité des propriétaires, la i40 se montre robuste. Mais sachez cependant que côté entretien et réparations, la facture peut vite grimper. À prendre en considération à l'heure de l'achat...