Les essais de Soheil Ayari : Tesla Model 3 Performance : court-circuit

En l’espace de quelques années, Tesla est devenu un acteur incontournable de l’univers automobile. La marque californienne qui s’est spécialisée dans les véhicules électriques fait aussi bien parler d'elle pour les déclarations de son PDG, le fantasque milliardaire Elon Musk, que pour ses modèles que ce soit la familiale Model S, le SUV le Model X ou la compacte Model 3, en attendant le Model Y, le second SUV ou le Cybertruck, le pick-up, qui apparaîtront ultérieurement. Tous ont comme point commun d’avoir des autonomies et des puissances records.

Des caractéristiques unanimement saluées qui s’accompagnent également par une débauche de technologie avec des écrans multimédia gigantesques et la possibilité de mettre à jour à distance les véhicules comme un simple téléphone. Séduisant aussi bien les fans de technologie que les amoureux automobiles, les Tesla impressionnent aussi avec leurs versions Performance capables d’accélérations fulgurantes dignes des meilleures sportives.

Concentré de tout le savoir-faire de la marque, la Model 3 était particulièrement attendue et elle s’est très vite imposée comme la meilleure vente du constructeur. Dans sa déclinaison la plus puissante, elle est animée par deux moteurs, l’un sur chaque essieu, lui permettant de revendiquer une puissance de 355 kW (environ 482 ch) et des performances de premier plan avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,4 s et une Vmax de 261 km/h.

Notre modèle d’essai disposait ainsi du Mode Piste V2, qui permet de modifier le comportement du véhicule (distribution de puissance entre l’avant et l’arrière, niveau d’assistance souhaité, intensité du système de régénération, etc) ainsi qu’avoir un affichage spécifique pour contrôler l’état du véhicule en temps réel ou encore un chrono GPS et des données de télémétrie avancées.

Après un essai lors de son lancement, nous avions pu la tester, une première fois, sur le circuit du Castellet où elle avait révélé une face cachée de sa personnalité. Suite à cette expérience, l'envie de la confier à notre pilote était grandissante. C’est donc sur le circuit de la Ferté Gaucher que nous avons donné rendez-vous à une Model 3 Performance pour une rencontre placée sous le signe de la sportivité.

Prix de notre Model 3 Performance : 74 340 €

La Tesla Model 3 Performance est commercialisée au tarif de 64 890 €. Même si les options sont rares chez Tesla, il y en a quelques-unes. Ainsi, notre modèle d’essai était équipé de la sellerie en cuir végétal blanc (1 050 €), de la peinture Rouge Multicouches (2 100 €) et de la conduite semi-autonome (6 300 €). Et pour une fois dans cette rubrique, pas de malus à ajouter.

À retenir : conquis

Comme beaucoup de pilotes, Soheil aime quand les voitures font du bruit, synonyme généralement de gros moteurs et encore plus quand celles-ci sont des propulsions. Pour être franc, la perspective d’essayer de plus en plus des modèles électriques ne l’enthousiasmait guère. Pourtant, à la fin de cet essai, il a adoré cette Model 3. Alors certes, tout n’est pas parfait comme vous le verrez dans la vidéo mais le résultat final et le chrono sont tout simplement bluffants.

REMERCIEMENTS

Nos plus vifs remerciements au circuit de la Ferté Gaucher qui une fois de plus nous a accueillis chaleureusement.

Le circuit de la Ferté Gaucher situé en Seine-et-Marne près de Paris vous propose de multiples animations dans un environnement privilégié, dont des stages de pilotage.

Tel : 01 64 65 92 12

http://www.circuitslfg.fr/