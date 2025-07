La nouvelle Ferrari Amalfi est une Roma qui déménage

Positionnée aux côtés de la Portofino qu’elle a finie par remplacer en version Spider, la Ferrari Roma est arrivée sur le marché en 2020. Elle tire déjà sa révérence après cinq ans de carrière, remplacée par l’Amalfi que vous pouvez admirer dans les photos accompagnant ce texte.

Vous l’aurez compris, l’Amalfi n’est pas un modèle entièrement nouveau. Comme la F8 Tributo ou la 812 Superfast il y a quelques années, elle reprend la base technique d’un modèle déjà existant (en l’occurrence, la Roma) en y apportant des améliorations tout en faisait évoluer son style.

Une GT 2+2 au design assez classique

L’Amalfi se décrit donc comme une GT 2+2 (avec des places arrière réservées aux enfants et aux adultes sans jambes) et conserve un V8 biturbo de 3,9 litres. Son design devient plus classique et moins excentrique que celui de la Roma mais la poupe évolue peu et le profil reste très proche, même si tous les panneaux de carrosserie ont été changés.

La voiture progresse aussi à l’intérieur avec une interface numérique améliorée, désormais compatible avec Apple Carplay & Android Auto (il était temps !).

640 chevaux sous le capot

La base moteur est identique, mais le V8 à carter sec gagne de nouveaux turbos et revoit sa distribution. Il revendique désormais 640 chevaux au lieu de 620, pour un couple maximum toujours situé à 760 Nm. La voiture expédie le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes (un dixième de gagné dans l’exercice), atteint une vitesse de pointe de 320 km/h et sa masse se limiterait à 1 470 kg sur la balance.

Ferrari annonce un prix de base de 240 000€ en Italie et pour l’instant, cette Amalfi n’existe qu’en coupé. Sa version Spider, qui remplacera la Roma Spider toujours commercialisée, devrait suivre d’ici quelques mois. Modèle d’entrée de gamme du constructeur italien, cette Amalfi concurrence à sa façon l’Aston Martin Vantage (mais aussi la DB12 d’une certaine façon), la Porsche 911 Turbo S, la Bentley Continental GT ou la Maserati GranTurismo.