Il perd sa Ferrari le jour de son anniversaire

Ce jeune automobiliste se rappellera longtemps de son anniversaire. Pressé de rejoindre la fête avec sa Ferrari 458 Italia Spider, il croise sur son trajet la police équipée d'un radar. L'appareil relève sa vitesse et provoque son interpellation par les forces de l'ordre. Un dépassement des limites qui se solde par une sanction immédiate : la saisie de sa sportive italienne.

D'après la publication sur le réseau social Instagram sur le compte officiel de la police de la région de York en Ontario au Canada, le propriétaire de la découvrable est en route vers son anniversaire au moment de l’interpellation. Une excuse sans surprise non recevable pour les agents qui s’empressent de traiter son excès de vitesse comme celui de n’importe quel autre automobiliste. D’après le rapport, la Ferrari 458 Italia Spider roule au moment du relevé à plus de 40 km/h au-dessus des limitations dans une zone limitée à 80 km/h ou moins.

Un trajet poursuivit avec ses parents

Malheureusement pour le jeune conducteur, un tel écart provoque au Canada la saisie immédiate du véhicule. Une mesure qui le force à contacter ses parents pour poursuivre son trajet sans sa belle auto. Pour mémoire, la Ferrari 458 Italia Spider embarque un bloc V8 atmosphérique de 570 chevaux pour 540 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 320 km/h.