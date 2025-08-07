Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Ferrari 458 Italia Spider

Il perd sa Ferrari le jour de son anniversaire

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

0  

Arriver trop tard à son propre anniversaire est une expérience désagréable. Cela dit, les événements peuvent prendre une tournure plus problématique. La preuve avec ce propriétaire de Ferrari 458 Italia Spider qui perd sa voiture en tentant de rattraper son retard.

Il perd sa Ferrari le jour de son anniversaire

Ce jeune automobiliste se rappellera longtemps de son anniversaire. Pressé de rejoindre la fête avec sa Ferrari 458 Italia Spider, il croise sur son trajet la police équipée d'un radar. L'appareil relève sa vitesse et provoque son interpellation par les forces de l'ordre. Un dépassement des limites qui se solde par une sanction immédiate : la saisie de sa sportive italienne.

D'après la publication sur le réseau social Instagram sur le compte officiel de la police de la région de York en Ontario au Canada, le propriétaire de la découvrable est en route vers son anniversaire au moment de l’interpellation. Une excuse sans surprise non recevable pour les agents qui s’empressent de traiter son excès de vitesse comme celui de n’importe quel autre automobiliste. D’après le rapport, la Ferrari 458 Italia Spider roule au moment du relevé à plus de 40 km/h au-dessus des limitations dans une zone limitée à 80 km/h ou moins.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies instagram en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

Un trajet poursuivit avec ses parents

Malheureusement pour le jeune conducteur, un tel écart provoque au Canada la saisie immédiate du véhicule. Une mesure qui le force à contacter ses parents pour poursuivre son trajet sans sa belle auto. Pour mémoire, la Ferrari 458 Italia Spider embarque un bloc V8 atmosphérique de 570 chevaux pour 540 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 320 km/h.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Ferrari 458 Italia Spider

Ferrari 458 Italia Spider

SPONSORISE

Actualité Ferrari

Voir toute l'actu Ferrari

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/