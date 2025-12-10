Une Ferrari 296 GTB retirée d’un balcon à Vienne

Les réseaux sociaux regorgent de séquences montrant des supercars sur des balcons, dans des appartements ou sur les toits des immeubles les plus fous. Cela dit, ce genre de manœuvre n’est pas accepté partout. Un détail qu’un propriétaire de Ferrari 296 GTB découvre après l’installation de son coupé sur sa terrasse en Autriche.

Amar Dezic -c’est son nom- doit trouver une solution pour stocker en sécurité sa Ferrari 296 GTB à l’approche de l’hiver. Après de longues recherches infructueuses pour louer ou acheter un garage près de chez lui, il opte pour quelque chose de très radical : la mettre sur la terrasse de son domicile. L’entrepreneur propriétaire d’une société de tuning à Vienne loue une grue, puis déplace la Ferrari devant sa baie vitrée. Une solution rapidement sanctionnée par la police locale inquiète des questions de sécurité relatives aux incendies et à la rigidité de la structure de l’immeuble.

La 296 GTB, la Ferrari du retour du V6

Pour mémoire, la Ferrari 296 GTB adopte ce nom pour évoquer sa cylindrée de 2,9 litres et son architecture moteur V6. Cette mécanique associée à deux moteurs électriques lui permet de revendiquer une puissance cumulée de 830 chevaux pour 900 Nm de couple et un 0 à 100 km/h abattu en 2,9 secondes. La vitesse de pointe de cette auto facturée environ 300 000 euros à son lancement atteint 330 km/h.