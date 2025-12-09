Débuts des essais sur route pour le futur Nissan Juke à motorisation 100 % électrique.

Pour la troisième génération du célèbre SUV Nissan Juke, la marque japonaise transforme totalement son modèle en lui greffant des motorisations 100 % électrique. Ce seront les seules disponibles pour ce nouveau modèle, tandis que l’actuel Nissan Juke « thermique » devrait poursuivre sa route pendant de longs mois au côté du nouvel opus.

Pour la marque Nissan, comme pour de nombreux constructeurs, il est nécessaire de conserver une offre thermique le temps que le public s’habitue aux modèles électriques et que ces derniers remplacent définitivement les modèles thermiques dans les concessions. Pour son nouveau modèle Juke « zéro émission », Nissan va se servir de la base technique de la nouvelle Leaf.

Une Micra à Douai, des Juke et Leaf à Sunderland

La marque Nissan ne chôme pas et après avoir dévoilé la nouvelle Nissan Micra, cousine technique de la Renault 5 E-Tech, la marque a également présenté la nouvelle Nissan Leaf qui quitte ses habits de berline pour ceux d’un SUV. La citadine Micra produite à Douai dans le Nord est d’ores et déjà disponible à partir de 28 000 €, tandis qu’il faudra débourser 35 300 € pour la Leaf qui sort de l’usine anglaise de Sunderland. L’usine de Sunderland est également celle qui produira la future génération du SUV Nissan Juke qui sera comme les Micra et Leaf, 100 % électrique. Ce modèle est basé, en ce qui concerne son design, sur le concept-car Nissan Hyper Punk que la marque japonaise a présenté au Japan Mobility Show en 2023. Le prototype surpris sur la route par nos chasseurs de scoop nous donne un bel aperçu du modèle de série. Et l’on peut remarquer que si ce dernier devait être fidèle à l’esprit du concept-car, il sera sans aucun doute moins exubérant que lui.

Sportivité affirmée pour le futur Juke ?

Ce nouveau Nissan Juke reprend la base technique de la Nissan Leaf (plateforme CMF-EV) et devrait se servir de ses batteries (52 et 75 kWh) et de ses motorisations (177 et 217 ch). Ce qui devrait lui permettre avec la plus grosse batterie et le moteur de 217 ch de disposer d’une autonomie conséquente de 600 km. Produit en Europe, le Nissan Juke aura droit au bonus écologique en France et si le tarif de ce modèle n’est pas encore connu, il devrait être proche des 28 000 €, comme la version la plus haut de gamme du Nissan Juke actuel qui va rester au catalogue aux côtés du modèle électrique. Par rapport au crossover Leaf, le Nissan Juke aura des réglages spécifiques au niveau des trains roulants, de manière à lui donner un caractère plus joueur, un comportement routier plus sportif. Espérons cependant que cela ne vienne pas trop perturber le confort de ce modèle qui devrait être lancé en fin d’année 2026.