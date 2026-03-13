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Volkswagen Id.3

La Volkswagen ID.3 électrique change carrément de nom et devient ID.3 Neo

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

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Surprise, la version restylée de la Volkswagen ID.3 en profitera pour changer de nom. La compacte électrique allemande pourrait embarquer davantage de nouveautés techniques que sa cousine de chez Cupra.

La Volkswagen ID.3 électrique change carrément de nom et devient ID.3 Neo
Voici l'ID.3 Neo, sorte de version restylée de l'ID.3.

La Volkswagen ID.3 et la Cupra Born ont été lancées quasiment en même temps sur le marché automobile européen. Très proches techniquement, ces deux compactes 100 % électriques ont d’ailleurs connu un début de carrière compliqué à cause de problèmes de jeunesse (et notamment logiciels) mais aussi d’une tarification trop ambitieuse.

Après avoir corrigé le tir en baissant les prix et en faisant un peu évoluer la gamme, les deux cousines se vendent mieux. Et elles vont toutes les deux s’améliorer en cette année 2026 : la Cupra Born restylée vient d’être dévoilée avec un design extérieur modifié, une nouvelle interface de bord et quelques changements ergonomiques dans l’habitacle. La Volkswagen Id.3, elle, pourrait aller encore plus loin dans les nouveautés.

Elle va s’appeler « ID.3 Neo »

Comme vous pouvez le constater avec ces images officielles dévoilées par Volkswagen, l’ID.3 va carrément changer de nom à l’occasion de ce nouveau restylage et devenir « ID.3 Neo ».

Les modifications esthétiques à l’arrière sont moins marquées.
Les modifications esthétiques à l’arrière sont moins marquées.

Ces premiers croquis laissent entrevoir des modifications assez classiques sur le plan esthétique dans le cadre d’un restylage, avec une face avant « rafraîchie » (notez le gros bandeau lumineux ajouté sur toute la largeur de la calandre) et une poupe revue plus légèrement.

Quelles nouveautés techniques ?

Il faut s’attendre à découvrir les mêmes nouveautés techniques que dans la Cupra Born : un volant équipé de boutons physiques et non plus simplement tactiles, mais aussi une interface de bord fonctionnant avec le logiciel d’Android Automotive au lieu de celui développé par Cariad. La voiture devrait aussi adopter la fonction « one pedal » et le système V2L, avec une gamme de motorisations très proche de celle de l’iD.3 actuelle.

Evidemment, il s’agit ici de croquis très caricaturaux.
Evidemment, il s’agit ici de croquis très caricaturaux.

Volkswagen explique que la voiture embarquera un système d’infotainment « Innovision » déjà intégré à l’ID.4, l’ID.5 et l’ID.7.

Des progrès aussi pour les ID.4 et ID.5 d’entrée de gamme

Le communiqué officiel de Volkswagen précise que les versions d’entrée de gamme des ID.4 et ID.5 (« Pure ») vont s’équiper du nouveau moteur APP350 de 190 chevaux mais aussi de batteries de type LFP de 58 kWh. Ce nouveau groupe motopropulseur permettra de gagner environ 40 km d’autonomie WLTP.

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