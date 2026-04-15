Volkswagen ID.3 Neo : une appelation inédite, des évolutions esthétiques et techniques pour un nouveau départ pour l'ID.3.

À sa sortie, l’ID.3 devait représenter le début d’une nouvelle ère pour Volkswagen. Seulement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. En effet, le constructeur de Wolfsburg pensait que les modèles électriques devaient rompre avec leurs homologues thermiques tant sur le plan du style que de la dénomination. Un choix qui ne s’est pas révélé payant puisque beaucoup de clients n’ont pas adhéré à cette nouvelle politique. Résultat, les chiffres de ventes n’ont pas été à la hauteur des attentes.

Sept ans après son début de carrière, Volkswagen semble avoir retenu les leçons de cette période et souhaite corriger le tir. Cela passe donc par des appellations plus évocatrices à l’image de l’ID. Polo, la future citadine électrique, du style, mais également de la présentation intérieure. Pour voir toutes ses évolutions réunies dans un même véhicule, il faudra encore patienter.

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En attendant, c’est donc l’ID.3 qui bénéficie d’un second restylage, qui se traduit tout d’abord par un nouveau nom. Fini l’ID.3, place à l’ID.3 Neo, afin de renforcer le côté "nouveau", pour ceux qui ne l'auraient pas compris.

Et du nouveau, il y en a notamment au niveau du design. Alors certes, l’.ID.3 conserve sa forme monovolume, mais toute la partie avant a été revue. Comme le veut la tendance actuelle, le logo est illuminé et surtout toute la partie basse de la calandre se compose d’un large bandeau lumineux, qui court sur l’ensemble de la largeur de la voiture en englobant également les projecteurs. Ces derniers adoptent d’ailleurs une signature lumineuse inédite. Sans que cela soit officiel, il y a fort à parier que l’on retrouvera ses nouveaux codes stylistiques sur les prochains modèles de la marque. Ces évolutions portent également sur le capot avec des bossages de chaque côté, mais également l’adoption de boucliers avant et arrière repensés. L'arrière, justement, reçoit peu de modifications, si ce n’est le nom au centre du hayon.

Un habitacle complètement repensé

Bien que visibles, les changements extérieurs ne sont rien par rapport à ceux apportés à l’habitacle. La planche de bord a été revue de fond en comble. Désormais, celle-ci se compose d’une instrumentation numérique de 10,25 pouces sans casquette, identique à celle du dernier T-Roc. Elle dispose de plusieurs affichages, dont un néo-rétro à la façon des modèles des années 1980, avec aussi quelques réminiscences au niveau de l’écran multimédia avec la représentation, par exemple d’une vieille cassette audio. Vraiment très sympa. L’écran multimédia mesure pour sa part 12,9 pouces et possède un fonctionnement fluide et naturel.

Il commande bien évidemment de très nombreuses fonctions, dont notamment la climatisation, mais celle-ci peut être aussi gérée par des touches physiques. Il en est de même de la fin des boutons à retour haptique du volant, peu apprécié des clients. L’amélioration de l’ergonomie est l’un des axes d’amélioration des futures Volkswagen et les dirigeants de la marque allemande ont compris les messages. Une bonne chose. Le reste du dessin de la planche de bord est similaire à celui du T-Roc avec une partie supérieure en tissu et une qualité globale de bon niveau, même si l’ensemble reste sombre et un peu austère. Un détail ne trompe toutefois pas sur l’âge de la voiture, ce sont les poignées de porte classiques alors que le dernier T-Roc a inauguré une forme inédite.

Les aspects pratiques demeurent inchangés. Le coffre dispose d’une contenance de 385 litres et l’habitabilité arrière est particulièrement généreuse, notamment l’espace aux jambes. Dommage que la position de ces dernières soit un peu trop surélevée en raison notamment de la présence de la batterie sous le plancher. Les mensurations changent peu. La longueur est désormais de 4,29 m et l’empattement demeure stable à 2,76 m.

Jusqu'à 630 km d’autonomie, mais des puissances de recharge en baisse.

Au-delà des évolutions esthétiques, Volkswagen a apporté des transformations au niveau des motorisations avec un nouveau moteur et un onduleur inédit. L’ID.3 Neo est disponible en trois configurations. L’entrée de gamme forte de 170 ch est alimentée par une batterie de 50 kW, qui lui autorise des autonomies de 417 km. La version 190 ch dispose d’une batterie de 58 kW pour une autonomie de 494 km. Enfin, la déclinaison la plus puissante de 231 ch possède la batterie la plus grosse avec 79 kW avec la possibilité de parcourir 630 km en tout électrique.

Toutefois, contrairement à la tendance actuelle, Volkswagen a décidé de diminuer la puissance de recharge en courant continu. Cette dernière passe respectivement de 145 kW et 165 kW pour les deux premières versions à seulement 105 kW, ce qui est peu sur le marché actuellement. Cependant, Volkswagen annonce que ce changement n’est pas préjudiciable au temps de chargement en raison d’une nouvelle chimie de batterie, qui permet d’avoir de meilleures courbes de chargement. Résultat, un temps de charge quasi identique. Il faudra ainsi 26 min pour passer de 10 à 80 %. Comptez 11 kW en alternatif et pas d’option 22 kW.

Cette ID.3 Néo profite à l’occasion de son lancement commercial au mois de juillet prochain d’une nouvelle gamme, qui se composera de trois finitions dénommées « Trend, Life et Style ». Volkswagen profite de l’occasion pour enrichir l’équipement de sa berline avec notamment un inédit régulateur de vitesse adaptatif connecté avec reconnaissance des feux de signalisation. Les tarifs débuteront à partir de 35 000 €.