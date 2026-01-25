Afin de renforcer l’identité stylistique entre tous ses modèles électriques, Volkswagen va faire bénéficier son ID.3 d’un nouveau lifting.

Chaque constructeur met en avant son propre design (son identité stylistique) que s’approprie chacun de ses modèles. Volkswagen n’échappe pas à la règle et ses voitures qu’elles soient thermiques ou électriques affichent un air de ressemblance entre elles. Alors que s’avancent de nouveaux modèles électriques dans la gamme du constructeur de Wolfsburg, s’est décidée à moderniser ses anciens modèles « zéro émission ».

La Volkswagen ID.3 est la première voiture de la gamme « ID » électrique de Volkswagen. Elle est arrivée en 2019 et a été restylée en 2023. Alors que l’on pensait que Volkswagen remplacerait ce modèle prochainement, il va le faire bénéficier d’un deuxième restylage dans les prochains mois. C’est un prototype de cette ID.3 restylée qui a été surpris en Suède.

L'ID.3 en première ligne

Premier modèle de la gamme « ID » électrique, la berline compacte Volkswagen ID.3 aurait pu terminer tranquillement sa carrière commerciale et être remplacée par une nouvelle génération. Mais devant le peu d’engouement des clients de Volkswagen pour les voitures électriques (même si les ventes progressent), la marque s’est décidée pour un restylage moins coûteux pour l’ID.3, le deuxième après celui de 2023. Ce sera l’occasion pour la marque de mettre son ID.3 au diapason de la nouvelle identité stylistique des électriques de Volkswagen dont la toute nouvelle ID.Polo. Il ne s’agira pas pour ce restylage d’une révolution des lignes de l’ID.3, mais de retouches sur la face avant du véhicule afin de lui donner un air de ressemblance avec l’ID.Polo, mais aussi avec le futur SUV ID.2X (qui pourrait prendre un autre nom lors de son lancement). Et bien sûr, avec la prochaine mini-citadine électrique (future rivale de la Renault Twingo E-Tech) que l’on appelle pour le moment ID.1 et qui a été présentée sous la forme d’un concept-car ID.Every1.

Quel sera le message marketing : restylage, nouvelle génération ?

Ce lifting concernera principalement la face avant avec de nouveaux projecteurs, une calandre remaniée ou apparaîtra une un jonc lumineux reliant les phares entre eux, un bouclier redessiné avec des prises d’air modifiées. Il est difficile de se faire une idée précise des modifications en regardant le prototype photographié, car celui-ci est recouvert d’adhésifs. Ainsi les projecteurs sont des trompe-l’œil ne représentant pas les projecteurs définitifs dont s’équipera la Volkswagen Id.3 restylée lors de sa mise en production. Normalement, la marque allemande devrait présenter cette auto assez rapidement. Elle pourrait indiquer un simple restylage, mais si les modifications sont nombreuses et ne concernent pas que la face avant, mais aussi l’équipement dans l’habitacle, les aides à la conduite et les motorisations, elle pourrait faire passer l’ID.3 restylée pour une nouvelle génération, tout en conservant la même base technique que l’actuel modèle.