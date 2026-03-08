Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Renault Megane 2 Rs

Duel d’anciennes

Renault Mégane II RS contre VW Golf V GTI : l'une des deux vieillit moins bien que l'autre, et ce n'est pas celle que vous croyez...

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

D’un côté, une allemande de référence, de l’autre, une française aux dents longues, le match des compactes sportives et polyvalentes a fait rage. Depuis, vingt ans sont passés, et les deux rivales se retrouvent. Entre les deux, laquelle a le mieux vieilli, tant par ses qualités dynamiques que sa fabrication ?

Si la Golf GTI n’a pas été la première petite familiale sportive et pas trop chère en 1976, elle a considérablement modernisé le genre au point d’inspirer toute la concurrence. Au fil des générations, l’allemande s’est parfois renouvelée de façon loufoque, mais après sa 4e refonte, elle a remis les pendules à l’heure. Très moderne par sa technologie et finement mise au point, la Golf V GTI a rejoint la bataille au sommet de la catégorie des compactes sportives en 2004.

Justement, venait d’y débarquer cette même année une française elle aussi ultramoderne et fignolée dynamiquement, la Renault Mégane II RS. C’est même la première fois que le constructeur au losange lance une compacte réellement compétitive depuis la R19 16 soupapes, et encore, avec bien plus d’arguments que cette dernière. Accueillie avec un certain scepticisme, la Mégane a pourtant su tenir ses positions y compris face à la reine Golf GTI. Vingt ans plus tard, Renault a abandonné son sigle RS, alors que Volkswagen brandit encore bien haut son appellation GTI. Mais si les choix de la marque française sont moins durables que ceux de l’allemande, il en va très différemment de ses produits. Alors, pour 7 000 €, vaut-il mieux investir dans une Mégane RS ou dans une Golf GTI ?

 

Les forces en présence

Ligne très particulière pour la Mégane RS, venant d'une époque où chaque nouvelle Renault était un manifeste de style, ici en 2004.

Renault Mégane II RS (2004-2008), berline 3 ou 5 portes, 2,0 l turbo essence, 225 ch, 1 375 kg, 236 km/h, à partir de 7 000 €.

Au contraire de sa rivale, la VW Golf V GTI reste formellement classique alors que par sa hauteur, elle se donne presque des airs de monospace. Ici en 2004.

Volkswagen Golf V GTI (2004-2008), berline 3 ou 5 portes, 2,0 l turbo essence, 200 ch, 1 340 kg, 230 km/h, à partir de 5 500 €.

 

Présentation : look radical et moteur conventionnel ou l’inverse ?

Gros boucliers spécifiques, jantes immenses, la Renault Mégane II RS diffère nettement de ses soeurs par sa présentatoin sportive.


Au début des années 2000, la présentation de chaque  Renault est un évènement stylistique en soi. Ça, c’est l’œuvre de Patrick le Quément qui est parvenu à mettre le design au cœur de l’ADN de Renault depuis la Twingo. Lancée en 2002, la Mégane II récupère bien des éléments de style annoncés par le concept Vel Satis de 1998, avec sa lunette verticale courbée horizontalement, surmontant une poupe en queue de canard.

A l'arrière aussi, la Renault Mégane RS soigne sa singularité, avec son bouclier duquel jaillissent deux sorties d'échappement. Les autres versions cachent les leurs...

L’avant, plus classique, se veut agressif, tandis que les passages de roue très marqués assoient la voiture sur la route. Certes diversement apprécié, ce dessin très graphique tranche avec la mollesse de la Mégane I, et a le mérite de s’accompagner d’une plate-forme entièrement nouvelle.

Non pas que les trains roulants soient bien originaux (jambes de force avant/essieu de torsion arrière) mais une belle surprise attend les passionnés fin 2003. Les magiciens de Renault Sport s’occupent de la Mégane, et lui greffent un train avant à pivot découplé, une solution héritée de la R21 Turbo de Superproduction : seul le moyeu tourne, la suspension restant fixe, ce qui améliore le contrôle de la roue et réduit les effets de couple dans le volant.

L'arme secrète de la Renault Mégane II RS : le train avant à pivots découplés, censé réduire les effets de couple dans le volant.

Ressorts et amortisseurs sont durcis, et sous le capot, le moteur, dénommé F4RT est poussé à 225 ch pour un couple de 300 Nm. Conséquence, la Renault à pointe à 236 km/h : un record pour une compacte frappée du losange ! Commercialisée en mars 2004 à 29 500 € (soit 41 350 € actuels selon l’Insee) en 3 portes et 29 950 € en 5 portes, la Mégane RS est plutôt bien placée surtout que son équipement s’avère riche : sellerie mi-cuir, projecteurs au xénon, clim auto, ESP, jantes de 18 pouces…

La gamme va se développer vers toujours plus de sport avec la lignée des Trophy et R26, mais la Mégane RS « de base » va tout de même évoluer en 2006. Museau remanié, direction reparamétrée et deux châssis proposés : Sport ou Cup. La Renault augmente son agrément, et restera redoutable jusqu’à la fin de sa commercialisation en 2008.

Esthétiquement, la GTI se distingue des autres VW Golf V surtout par sa calandre et ses jantes. Ici en 2004.

Très appréciée, la  Golf IV l’était plus pour son allure solide et chic que ses compétences dynamiques. La  Ford Focus a mis en exergue les carences de la  VW au point que la  marque de Wolfsburg débauche le metteur au point des liaisons au sol de la  Ford et le place à la tête du département châssis chez Audi.

Là, il participe à l’élaboration des trains roulants équipant la plate-forme PQ35, qui se retrouve sur l’A3 II et la Golf V, révélée fin 2003. Cette base, dotée d’un très évolué essieu arrière multibras, prend toute sa mesure fin 2004 quand est révélée la Golf V GTI.

A part les boucliers, la VW Golf V GTI n'a rien de bien différent des autres versions : la discrétion, c'est son crédo.

Celle-ci se pare en effet d’un 2,0 l turbo EA113 puissant (200 ch) et surtout doté de technologies dernier-cri : injection directe, calage variable des arbres à cames d’admission et d’échappement, admission dynamique…

Ce qui lui permet de produire un couple maxi consistant (280 Nm) à un régime exceptionnellement bas à l’époque : 1 800 tr/min. A titre de comparaison, la Mégane RS attend 3 000 tr/min pour offrir ses 300 Nm. Résultat, la Golf atteint 230 km/h et franchit les 100 km/h en 6,9 s. De plus, elle peut s’équiper de l’ultramoderne boîte à double embrayage DSG à 6 rapports.

Pas de pivots découplés pour la VW Golf V GTI mais un très bel essieu arrière multibras, bien plus raffiné que le pont de torsion équipant sa rivale française.

La Golf n’est pourtant pas très chère à 26 990 € (37 850 € actuels selon l’Insee) en 3 portes, alors qu’elle bénéficie d’un équipement riche : clim auto bizone, jantes alu spécifiques, ESP, sièges sport revêtus du tissu écossais typique des Golf GTI, régulateur de vitesse, ordinateur de bord, capteurs de pluie et de luminosité, notamment. Cette GTI plus performante que jamais entame une jolie carrière, au fil de laquelle elle se déclinera en série limitée Edition 30 (230 ch) mais ne bénéficiera pas d’améliorations majeures puisqu’elle est retirée dès 2008.

 

Fiabilité/entretien : l’image et la réalité

Très costaud, le moteur de la Renault Mégane II R, ici en 2006, ne pâtit d'aucune faiblesse particulière.

Bien entretenu, le moteur de la Mégane RS est très robuste : vidange tous les 10 000 km, courroie de distribution avant 120 000 km, et roulez jeunesse ! On ne lui connaît qu’une faiblesse du côté des bobines et du calculateur qui a horreur des reprogrammations. Pas de soucis non plus côté boîte, si elle a été respectée un minimum.

Dans l’habitacle, des soucis électriques se manifestent mais sans gravité extrême (voyant allumé, vitre électrique coincée), le bourrelet gauche du siège conducteur se troue à fort kilométrage, quelques plastiques deviennent collants, et les panneaux de porte arrière ont tendance à se décoller, mais dans l’ensemble, la tenue est correcte. Idem pour la carrosserie, rouillant fort peu. Le train avant, complexe, demande davantage de surveillance en raison du manque de disponibilité de certaines pièces, parfois chères.

Le moteur TFSI de la VW Golf V demande plus d'attention que celui de la Mégane, notamment par sa commande de pompe HP qui peut nuire à l'arbre à cames.

Face à la Renault, la Golf paie le prix de sa plus grande sophistication mécanique. Non pas que son moteur soit fragile mais il est un peu plus délicat que celui de sa rivale. On note une faiblesse du poussoir actionnant la pompe haute pression de l’injection directe. En contact avec l’arbre à cames, il peut en user un des lobes : on changera ce « cam follower » préventivement, vers 80 000 km, ce qui ne coûte que quelques dizaines d’euros.

Le diaphragme de commande soupape de décharge du turbo se perce aussi parfois, là encore, une avarie aisée à résoudre. A fort kilométrage, c’est le boîtier ABS qui fait des siennes, alors que les capteurs moteurs rendent parfois l'âme, tout comme la pompe haute pression. On n’oubliera pas non plus de remplacer la courroie de distribution ni de vidanger la boîte DSG (fiable) tous les 40 000 km le cas échéant.

La carrosserie peut légèrement rouiller du côté des passages de roue avant et autour du logo de hayon, alors les projecteurs en polycarbonate s’opacifient (ce que l’on peut corriger avec du polish et de l’huile de coude). Pour sa part, l’habitacle vieillit bien, mais, avec le temps, le ciel de toit a tendance à s’affaisser vers l’arrière, et le bourrelet gauche du siège conducteur à se percer. Rien de bien grave, juste de l'agaçant...

Avantage : Renault. Moins de petites avaries sur le moteur de la Mégane lui valent la victoire, surtout que par ailleurs, la française vaut largement l’allemande.

 

Vie à bord : Mégane chaleureuse, Golf rationnelle

Présentation avenante et matériaux de bonne qualité pour la Renault Mégane II RS, même si l'instrumentation demeure succincte. La commande de régulateur de vitesse est une ode à la non-ergonomie...

Avec la Mégane II, Renault a effectué de gros progrès en qualité perçue. Agréablement dessiné, le tableau de bord bénéficie d’une coiffe en plastique moussé et de matériaux globalement bien choisis. Les sièges prodiguent un confort évident, et l’équipement riche renforce le plaisir pris à bord de la Renault.

Cela dit, la visibilité est assez médiocre, les pare-soleils obligent à bouger la tête pour se placer le long de la vitre de portière, la rétrovision est sacrifiée… Dommage ! A l’arrière, les passagers disposent d’un espace convenable mais pas d’une grande luminosité. Le coffre, affublé d’un seuil trop haut, varie de 330 l à 1 190 l. Dans la norme.

Rationnelle avant tout, la VW Golf V GTI oublie de soigner sa présentation comme ses matériaux. On dirait la grisaille de la Ruhr ! Mais sa fonctionnalité reste remarquable.

Au contraire de la Renault, la Golf V marque une régression face à sa devancière coté finition. Les plastiques du tableau de bord, certes rembourrés sur la partie haute, sont d’un aspect gris peu engageant, d’autant que la planche en elle-même pâtit d’un dessin très massif. Cela dit, l’assemblage est impeccable.

Par ailleurs, l’équipement complet se révèle appréciable, mais moins que l’excellent packaging de la voiture. En clair, tout en restant compacte, elle offre un volume utile impressionnant, supérieur à celui de la Renault, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. De plus, la visibilité et la luminosité sont meilleures. Quant au coffre, il varie de 350 l à 1 305 l, surpassant celui de la Renault

Avantage : Volkswagen. Un peu plus cossue, la Mégane doit pourtant céder la victoire à une Golf nettement plus spacieuse et fonctionnelle.

 

Sur la route : la poudre pour la Renault, l’homogénéité pour la VW

Même si son moteur manque un peu d'éducation, la Renault Mégane II RS gratifie d'un grand agrément de conduite, par son punch et sa précision.

Bonne position de conduite pour la Mégane RS, mais l’ergonomie manque de clarté et le frein à main tient du gadget. La mise en mouvement demande un peu de doigté, car l’embrayage attaque vite, et en ville, le moteur pâtit de quelques à-coups. Côté sensations, on note un effet turbo assez marqué, le bloc gagnant un sacré punch passé 3 000 tr/min, et ce, jusqu’à 6 500 tr/min. Là, la Mégane marche vraiment fort, et la boîte judicieusement étagée, permet de bien exploiter cette plage.

Des sièges renforcés et très confortables équipent la Renault Mégane II RS. 

Le châssis ? Sur la phase II, il bénéficie de nouveaux réglages qui le rendent plus tolérant sans perdre en efficacité. La Renault s’accroche au bitume, vire large à la limite mais un lever de pied permet de faire bouger la poupe, alors que la direction, se révèle précise, et le train avant rigoureux. Cela dit, on relève de menus effets de couple, la motricité est prise en défaut sur le mouillé jusqu’en 3e et l’antipatinage intervient parfois brutalement. Toutefois, on peut le déconnecter. Restent le freinage, d’une belle efficacité, même selon les normes actuelles, et la suspension confortable.

Moteur doux, vif et performant, comportement malléable, belle efficacité, la VW Golf V GTI cumule les qualités, mais manque un peu de caractère.

Position de conduite encore meilleure dans la Golf, grâce à des sièges, très bons eux aussi, et plus amplement réglables. Le moteur manifeste une rondeur et une douceur inconnues de la Renault. Tout le temps là, il sonne plaisamment et accroche les 7 000 tr/min sans effet de seuil aussi marqué que celui de la Mégane. En clair, un groupe plus moderne, mais aussi plus avare en sensations. Cela dit, malgré son déficit de 25 ch, il marche pratiquement aussi fort.

Les sièges Sport de la VW Golf V GTI arborent le motif Tartan typique du modèle, en plus de bénéficier d'épais renforts latéraux.

Dynamiquement, l’allemande rend pour coup à la française. Sa direction se révèle plus progressive et informative, son train avant presque aussi précis, et sa poupe encore plus encline à se placer lors d’une inscription sur les freins. Le grip latéral est peut-être un poil moins fort que celui de la Renault, mais la Golf compense avec davantage de malléabilité, alors que les effets de couple ne sont ici pas plus sensibles. En somme, un comportement aussi efficace mais plus lissé que celui de la Mégane, même si le freinage est très légèrement moins puissant. Quant à la suspension, elle dispense un confort aussi évident que celui de la française.

Avantage : égalité. La Mégane prend un tout petit ascendant côté performances, mais la Golf se révèle globalement plus accomplie. C’est un choix : sensations françaises ou homogénéité allemande ?

 

Budget : notre  chère belle France

Banquette confortable dans la Renault Mégane II RS, mais l'espace semble un peu confiné.

La Mégane réclame, en bon état, un minimum de 7 000 € si on accepte un kilométrage atteignant le chiffre des 250 000. Comptez 8 000 € à 200 000 km, 10 000 € aux alentours de 150 000 km, et déjà 15 000 € pour passer sous les 100 000 km. La Renault n’est pas trop gourmande : 8,8 l/100 km en moyenne.

Belles places arrière dans la Volkswagen Golf V GTI, où l'espace abonde.

En bon état, donc à jour de contrôle technique, la Golf est moins chère que la Mégane, débutant à 5 500 € aux alentours de 250 000 km. A 6 000 €, on passe sous les 200 000 km, mais il faut déjà débourser 8 500 € pour rester sous les 150 000 km, l’offre se raréfiant nettement. A 12 000 €, on en trouve qui affichent moins de 100 000 km. La Golf consomme un peu moins que la Mégane : 8,5 l/100 km.

Avantage : Volkswagen. Moins chère et un chouia plus frugale, la Golf rafle ici la victoire, même si trouver une belle auto non bidouillée n’a rien d’évident…

 

Verdict : la Renault, pour sa fiabilité et son caractère

Pour 2006, la Renault Mégane II RS aligne ses projecteurs avec ses calandres et modifie ses réglages de suspension.

Au nombre de victoires, les deux rivales sont à égalité. Seulement, s’agissant de modèles un peu âgés, la fiabilité joue un rôle prépondérant, et sur ce point, la domination de la Mégane est nette. On peut aussi se dire que si on cherche une auto qui va servir surtout occasionnellement, la française, plus prodigue en sensations, sera plus sympa.

En revanche, si on a envie d’une voiture qui va servir au quotidien, alors la Golf, à condition d’être bien achetée, sera peut-être préférable car plus douce, pratique et économique. Mais est-ce pour ça qu’on achète une sportive ?

La Volkswagen Golf V GTI n'évoluera pas au fil de sa courte carrière.
Thème Avantage
Fiabilité/entretien Renault
Vie à bord Volkswagen
Sur la route Egalité
Budget Volkswagen
Verdict Renault*

Avis Renault Megane 2 Rs

17,6 /20

Megane 2 Rs II 2.0 16S TURBO RS 3P (2004)

Par  le 04/11/2023

Véhicule que je possède depuis 3 ans. Très fiable, la mécanique est robuste.Le châssis est incroyable pour son époque, très affûté. La sonorité est discrète mais avec une sortie de ligne le son est très sympa. Pour avoir essayé les trois générations de megane rs, la rs2 n’est vraiment pas ridicule même face à la megane rs 4 car beaucoup plus légère. Le turbo siffle et les performances sont au rendez vous. Si on ne prend pas un châssis cup, aucun intérêt si on ne fait pas de circuit, le véhicule reste très confortable pour les sorties en famille sportive. J’ai possédé et essayé plusieurs véhicules sportifs, celui ci est certainement un des meilleurs rapports qualité prix du moment. Aucune panne recensée juste l’entretien. Véhicule de week-end pour ma part. La silhouette du véhicule qui paraissait pas vraiment très charmeuse à l’époque devient très désirable aujourd’hui car la coupe sort de l’ordinaire et l’ensemble extérieur est très sportif contrairement aux 308 GTI Mercedes a35 bmw 135 i . Quand on croise une rs2 on devine immédiatement un véhicule à la coupe sportive. Concernant les plastics c’est du bas de gamme mais on n’achète pas une Renault sport pour ses plastiques mais pour son châssis affûté encore aujourd’hui.

18,8 /20

Megane 2 Rs II (2) 2.0 T 225 RS LUXE 3P (2008)

Par §Las615YO le 20/01/2019

Je suis le propriétaire d'une mrs 2 phase 2 pack luxe. Je roule avec depuis bientôt un an. Sincèrement je trouve cette auto génial le daily par excellence à condition de rouler au bioéthanol... Oui la miss a tendance à consommer pas mal de ce liquide si précieux. Donc elle a subit un rebuilt moteur complet avec remplacement de turbo pour un de mrs 3, le boîtier bioéthanol et la carton adéquat sont arriver après le rodage. Sont arriver ensuite le silencieux tube inoxcar en 80 et la dump valve forge. Elle totalise... 230 000klms,ce qui ne ce ressent pas à la conduite mais qui commence à laisser des trace sur la peinture... Rien de bien méchant toute fois.

16,8 /20

Megane 2 Rs II (2) 2.0 T 230 RS F1 TEAM R26 3P (2009)

Par §Rem535EF le 29/04/2018

Megane 2 rs r26 Annee: 2009Numero 3737 (dernière r26 produite)Couleur: jaune sirius Voiture tres sportive Agréable a la conduite Tres violent avec de tres bonnes sensations de conduite La mienne est en stage 2:Intercoller FORGE 80 mmSilencieux Rc Racing Filtre a air Bmc Dump valve FORGE Durites aviation Forge Resultat : 286 cv/ 421 nm Origine: 230 cv/310 nmJai juste rajouté le becquet de la r26 r niveau esthétique

12,4 /20

Megane 2 Rs II 2.0 16S TURBO RS 5P (2004)

Par §lor446iy le 17/06/2016

aspect exterieur réussi avec un kit carrosserie spécifique avec 2 sorties d échappements et les jantes 18 pouces sa en jette plein les yeux par contre les couleurs sont depassées bof bof pour l interieur c est tres austere la finition est les plastiques sont de mauvaise qualité le siege bacquet pas beau volant tres moche ne tiens pas dans le temps comme les poignets interieur les boutons cassent facilement apres le premier tour de clef voiture sans ame bruit pas de bruit a l echappement premiere impression déçu bon allé on part sa accélère franchement sans broncher jusqu a 5000 tours apres c est fini ils sont ou les 7000 tours de l essence bon heureusement il y a le couple qui est bien la elle a de bonne reprise c est nerveux quand meme on ressent trop le couple dans le volant sa fait bizarre au debut car on a tendance a guidonner avec le volant on tourne sa tient bien la route aucun souci de ce coté la sa bouge pas tres rassurant on peux forcé c est colle a la route heu avec des bon pneus quand meme allé on freine sa freine fort et court la c est pas mal rien a dire sur le comportement de cette voiture elle est rassurante sauf sur la neige c est nul sa tiens pas c est plutôt une bonne petite sportive qui est utilisable tout les jours elle est performante c est claire on peux lui reprocher le temps de réponse du turbo qui est chiant en conduite sportive a un prix devenu accessible mais loin d etre sans defauts trop de conneries en fiabilité support moteur injecteurs bobines d allumages air bag du a la bague tournante du volant dévoreuse de pneumatiques

Voir tous les avis Renault Megane 2 Rs

