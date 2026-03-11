Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Alfa Romeo Tonale

Essai

Essai Alfa Romeo Tonale microhybride 175 ch : mieux qu'un SUV allemand ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

0  

ESSAI - L’Alfa Tonale profite de son restylage pour rappeler qu’il demeure l’un des rares SUV compacts dotés une mécanique essence microhybride capable d’évoluer épisodiquement en tout électrique pour plus de sobriété. Une mécanique qui annonce désormais sa puissance cumulée, coquette avec 175 ch. De quoi faire frémir la concurrence allemande, du moins en théorie…

Essai Alfa Romeo Tonale microhybride 175 ch : mieux qu'un SUV allemand ?

En bref :

Modèle essence microhybride

175 ch cumulés

À partir de 128 g/km de CO2

Malus à partir de 650 €

À partir de 42 500 €

Après un premier essai de l’hybride rechargeable, Caradisiac revient sur la déclinaison micro-hybride 48 Volts du Tonale d’Alfa, restylé récemment. Une déclinaison qui avait fait parler d’elle à sa sortie en 2022, et pour cause : elle inaugurait une électrification légère « révolutionnaire », capable de propulser seule le véhicule à basse vitesse, telle une hybride intégrale de Toyota, mais dans une moindre mesure.

Pas de quoi attirer la clientèle sur le long terme, hélas : une fois l’effet nouveauté retombé, le SUV compact au Biscione s’est vu totalement éclipsé par des rivaux qui ont su évoluer dans le bon sens, tant du côté des prémiums allemands que des marques généralistes. Mais le restylage est l’occasion pour l’Italien d’attirer à nouveau les projecteurs sur cette version d’appel, bien moins chère que la rechargeable et a priori compétitive.

Certes, avec un ticket d’entrée fixé à 42 500 €, le Tonale « Ibrida » (une appellation qui laisse imaginer une électrification plus poussée) paraît plus coûteux que jamais sachant que la mouture de 130 ch a disparu. Mais le modèle se place tout de même entre le Peugeot 3008, et le trio d’Outre-Rhin composé de l’Audi Q3, du BMW X1 et du Mercedes GLA.

À 42 500 € minimum, et 51 500 € dans cette finition Veloce, le Tonale « Ibrida » peut sembler cher. En fait, il se place à mi-chemin entre des généralistes et des prémiums. En sus, il est relativement puissant et accède à la nouvelle garantie de Stellantis qui peut couvrir jusqu’à 8 ans, kilométrage illimité… sous condition d’un entretien dans le réseau.
À 42 500 € minimum, et 51 500 € dans cette finition Veloce, le Tonale « Ibrida » peut sembler cher. En fait, il se place à mi-chemin entre des généralistes et des prémiums. En sus, il est relativement puissant et accède à la nouvelle garantie de Stellantis qui peut couvrir jusqu’à 8 ans, kilométrage illimité… sous condition d’un entretien dans le réseau.

Mieux, il est systématiquement plus puissant avec 175 ch affichés. Ne vous y trompez pas, il n’a pas gagné de chevaux réels par rapport à la précédente version VGT (Variable Geometry Turbo), annoncée à 160 ch : pour se conformer à la législation, Alfa comptabilise désormais les équidés du moteur électrique. Pour ne rien gâter, le malus au CO2 reste raisonnable avec 650 € minimum, contre 800 à 3 500 € pour les Teutons. En fait, seul un 3008 microhybride reste moins taxé, mais il est aussi bien moins puissant…

Ce Tonale ne manque donc pas d’arguments pour attirer dans les concessions, y compris les amateurs de premium. Et il n’a pas à rougir en termes de prestance, au contraire : il apparaît cossu, son design typique de la marque fait encore tourner les têtes (surtout dans cette teinte), et son regard intimide. Surtout, en digne Alfa, il vous classe dans la catégorie des esthètes. Et à une époque où l’uniformisation règne, ne pas suivre les chemins tout tracés revêt une certaine importance.

L’ergonomie n’est pas irréprochable, d’autant que les écrans datent quelque peu, mais l’ambiance reste très agréable et originale. Par ailleurs, les matériaux sont cossus, solidement fixés, et les surpiqûres apparaissent plus régulières ici que dans l’hybride rechargeable essayée précédemment.
L’ergonomie n’est pas irréprochable, d’autant que les écrans datent quelque peu, mais l’ambiance reste très agréable et originale. Par ailleurs, les matériaux sont cossus, solidement fixés, et les surpiqûres apparaissent plus régulières ici que dans l’hybride rechargeable essayée précédemment.

Une distinction que l’on retrouve à l’intérieur : certes, la finition n’est pas tout à fait aussi soignée qu’à bord de ses plus sérieux concurrents et les écrans paraissent désuets, mais l’élégance de la planche de bord et la qualité de la sellerie plongent dans une ambiance chaleureuse.

Par ailleurs, le Tonale n’a pas encore cédé aux commandes des Peugeot-Citroën ; son élaboration sous l’ère Fiat Chrysler Automobiles sur la plateforme du Jeep Compass 2 lui confère une certaine originalité. Si l’ergonomie n’est pas irréprochable, on apprécie la commande de climatisation physique.

Enfin, tout le monde est bien installé et le coffre, plus volumineux que dans la version rechargeable, montre l’exemple avec 500 litres disponibles, même si le 3008 propose 20 dm3 de plus… Reste à savoir si les promesses sont tenues au volant, tant en termes d’agrément que de sobriété.

S’il y a suffisamment de la place à l’arrière, la banquette est trop plate et les poignées manquent au plafond.
S’il y a suffisamment de la place à l’arrière, la banquette est trop plate et les poignées manquent au plafond.
Le coffre atteint la valeur correcte de 500 dm3 ici, et dispose d’un plancher réglable en hauteur.
Le coffre atteint la valeur correcte de 500 dm3 ici, et dispose d’un plancher réglable en hauteur.

Au volant : performant et sobre, mais peu fluide…

Contact via le bouton de démarrage sur le volant, l’auto est prête à partir. Si elle ne fait pas l’unanimité, l’inédite molette de la boîte robotisée DCT à 7 rapports est facile à utiliser. Par contre, le frein de stationnement automatique est long à la détente et oblige à bien enfoncer l’accélérateur pour décoller. Si vous rêviez de partir d’un coup de baguette magique de la fée électricité, c’est raté : le quatre cylindres 1.5 turbo essence s’ébroue en conséquence, heureusement sans se faire trop entendre. Sa sonorité est même assez enthousiasmante.

Les quelques kilomètres parcourus sur routes départementales réjouissent : les accélérations sont toniques avec un 0 à 100 km/h en 8s5, la boîte sait monter les rapports de manière quasi imperceptible, et les quelques phases en tout électrique autorisées sur un filet de gaz permettent de rouler zen et de contenir la consommation à environ 5,5 l/100 km. Top !

En outre, la conduite est pimentée par une direction très directe (peut-être même un peu trop), tandis que les grandes palettes, en alu « S’il Vous Plaît » et fixées directement à la colonne de direction, permettent de changer manuellement les rapports volant braqué sans s’emmêler les pinceaux.

S’il limite l’évolution en électrique, le mode Dynamic privilégie les mi-régimes (où le moteur offre davantage de couple) et sollicite plus rapidement la récupération d’énergie à la pédale de frein pour garantir une sensation de mordant instantané. De quoi garantir une conduite plus sportive, surtout dans cette finition Veloce qui permet, grâce à la suspension pilotée livrée en série, de durcir l’amortissement pour davantage de réactivité en entrée de virage et des mouvements limités en détente lors des changements d’appui.

Le dynamisme alors obtenu, au détriment de l’absorption des routes bosselées, demeure bluffant s’agissant, pour rappel, d’une « antique » plateforme de Jeep Compass. Les pneus Bridgestone Turanza au format XXL ici (235/45 R19), ne sont pas étrangers à cette efficacité.

Essai Alfa Romeo Tonale microhybride 175 ch : mieux qu'un SUV allemand ?

Hélas, tout n’est pas rose : déjà, la boîte fait un peu ce qu’elle veut et manque à la fois de réactivité en mode de conduite confort (au kick down par exemple), et de rapidité en mode dynamique ou via les palettes, surtout comparée aux transmissions des modèles allemands. On lui reproche aussi un étagement irrégulier, avec notamment un « trou » entre le deuxième et le troisième rapport.

On déplore également un manque de fluidité quand on revient au calme, notamment en ville où des à-coups peuvent se faire sentir, non seulement lors des changements de vitesses, mais également lors des réveils du moteur thermique. Si un 3008 ne se montre pas plus docile, les Allemands font toujours mieux.

Enfin, pas de miracle à la pompe lors des longs trajets : avec environ 7 l/100 km constatés sur autoroute, le Tonale ne peut toujours pas revendiquer la sobriété de son homologue diesel. Le lot de tous les SUV essence à électrification légère ou intégrale.

Page suivante

Chiffres clés *

  • Longueur : 4,52 m
  • Largeur : 1,84 m
  • Hauteur : 1,60 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 500 l / 1 550 l
  • Boite de vitesse : Auto. à 7 rapports
  • Carburant : Essence
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Mars 2022

* pour la version (2) 1.5 IBRIDA 175 VGT VELOCE TCT7.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

Photos (12)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale

SPONSORISE

Essais Alfa Romeo Tonale

Voir tous les essais Alfa Romeo Tonale

Comparatifs Alfa Romeo Tonale

Image d'illustration de l'articleArticle vidéo

Comparatif vidéo - Alfa Romeo Tonale vs Renault Arkana : le duel inattendu

192

Le nouveau Tonale arrive sur le marché des SUV compacts de sérieux arguments dans sa poche. Un design fort, des moteurs hybrides et des tarifs attractifs. Des caractéristiques très proches de celles du Renault Arkana. Il eut été dommage de ne pas les réunir pour une première confrontation.

Voir tous les comparatifs Alfa Romeo Tonale

Guides d'achat Alfa Romeo Tonale

Image d'illustration de l'article

SUV Alfa Romeo Tonale : lequel choisir ?

82

Le SUV Alfa Romeo Tonale est le dernier né de la firme de Milan. C'est un beau SUV qui affiche une allure pleine d’audace et de sensualité. Il est disponible avec deux motorisations essence microhybridées, une motorisation fonctionnant au gazole et une motorisation hybride rechargeable. Pour ce qui concerne les finitions, il y a quatre niveaux de finition : Super, Sprint, Ti et Veloce. Mais quel est le meilleur couple motorisation/finition ?

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Alfa Romeo Tonale

Voir toute l'actu Alfa Romeo Tonale