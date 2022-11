Essai – Alfa Romeo Tonale Hybride Rechargeable Q4 : le sauveur ?

EN BREF

Version hybride rechargeable 280 chevaux, 0 à 100 km/h en 6,2s 69 km d'autonomie électrique À partir de 51 000 €

Commençons par aborder un aspect très subjectif pour parler de cet Alfa Romeo Tonale : face à notre exemplaire d'essai peint dans la même teinte "Vert Montréal" que l'extravagante Giulia GTA, difficile de rester totalement insensible au coup de crayon de l'engin. On parle bien d'un crossover familial compact, loin des canons de l'Alfa Romeo dont rêvent les puristes s'exprimant si souvent dans les colonnes de nos commentaires. Mais dans un monde grouillant de SUV allemands dans toutes les teintes de gris possibles, l'allure de cet Italien un peu vantard produit quand même son petit effet. Que de la gueule, ce Transalpin très apprêté ? On pourrait le croire à première vue, surtout depuis la lecture des récents essais du modèle dans ses versions essence mild-hybride. Avec un châssis dérivé du Jeep Compass et des moteurs critiqués pour leurs performances moyennes, le Tonale effectuait un lancement médiatique poussif.

Jean-Philippe Imparato, transfuge de Peugeot et patron de la marque milanaise depuis 2020, attendait pourtant de ce nouveau Tonale comme d'un véritable messie. Dès son arrivée à la direction du constructeur, il n'avait pas hésité à reporter sa commercialisation de douze semaines juste pour peaufiner ses liaisons au sol et plus spécifiquement la version hybride rechargeable : le Tonale Plug-In Hybrid Q4 reprend bien l'architecture de base du Jeep Compass 4XE, avec une transmission intégrale et un train arrière uniquement en prise avec le moteur électrique (sans véritable arbre de transmission pour connecter les deux trains). Mais le boss a demandé de changer la batterie, d'améliorer le moteur électrique et d'agrandir le réservoir. Son but ? « Proposer un véhicule conforme aux standards dynamiques d'Alfa Romeo et capable de parcourir au minimum 600 kilomètres avec une seule charge électrique et un seul plein d'essence ». Alors, ce Tonale hybride rechargeable fait-il meilleure impression après la relative déception de nos premiers essais ? Pour le savoir, nous voilà au volant du crossover dans sa finition haut de gamme Veloce sur les routes autour de Balocco, avant de rejoindre carrément la célèbre piste d'essai du groupe Stellantis.

Une présentation intérieure sportive

Une fois installé au volant du Tonale Plug-In Hybrid, la présentation ne change que très peu par rapport aux versions thermiques déjà essayées. On retrouve donc une ambiance générale très sportive, des écrans numériques à la taille volontairement limitée et un niveau de finition vraiment pas ingrat dans la catégorie des SUV compacts premium. Les Mercedes GLA et autres Audi Q3 conservent peut-être un petit avantage en matière de qualité perçue (particulièrement au niveau de l’impression de solidité de la partie basse de la console centrale) ou de raffinement de certains habillages. Mais dans cette finition Veloce haut de gamme (56 000 € tout de même), on a bien le sentiment de se trouver dans un véhicule cher. Comme dans la plupart des modèles premium, la navigation embarquée paraît un peu dépassée et gagnera à se faire remplacer par Apple Carplay ou Android Auto via son Smartphone. On note aussi une interface numérique à la réactivité parfois moyenne mais rien de vraiment rédhibitoire en la matière. Quand aux places arrière, elles offrent un espace généreux aux jambes et pourraient seulement bénéficier d'une garde au toit meilleure. Seul petit problème lié à la présence des batteries de 15,5 kWh et du moteur électrique sous le plancher arrière, le coffre voit son volume passer de 500 à 385 litres. Il reste heureusement de quoi voyager confortablement, même si certains SUV hybrides rechargeables (premium ou pas) font un peu mieux.

Des prestations dynamiques plus dignes

Critiqué pour son manque d'agrément mécanique sur ses versions de base, le Tonale hybride rechargeable se montre logiquement plus à son avantage avec ce groupe motopropulseur. Composé d'un petit bloc quatre cylindres turbo 1,3 litre de 180 chevaux associé à un moteur électrique de 122 chevaux, il revendique tout de même 280 chevaux en puissance cumulée et une autonomie maximale électrique de 69 km d'après le cycle WLTP. Nous avons relevé 51 km en mode « zéro émissions » dans un parcours routier défavorable aux économies d'énergie, avec un chiffre peu représentatif de 4,6 litres/100 km sur un trajet total d'une petite centaine de kilomètres débutée avec les batteries pleines. Une fois ces batteries totalement déchargées, la consommation du moteur thermique se rapproche des 10 litres/100 kilomètres (pas de miracles avec une masse de 1 835 kg à vide). Au passage, on note un faible niveau de récupération électrique sur la route, sans "brake mode" .

Les performances se situent à un bon niveau sans atteindre celles d'un modèle 100% thermique à la puissance similaire comme le Cupra Ateca. Le caractère mécanique reste assez quelconque (sonorité banale et réponse moteur moyenne), mais le dynamisme du Tonale provient plutôt de sa mise au point châssis : agile mais confortable, il profite d'une direction à la rapidité déroutante. Avec sa légèreté et ses faibles remontées d'informations, cette direction rappelle un peu celle du Jaguar e-Pace et détonne face aux Allemands aux réglages plus conservateurs. On s'y fait vite et sur le circuit très exigeant de Balocco très peu adapté à un tel véhicule, on arrive même à prendre du plaisir de pilotage grâce à un engin qui accepte de tourner au lever de pied et qui garde une bonne stabilité à haute vitesse malgré la rapidité de sa direction et la masse. La limite dans ces conditions reste la réactivité de la boîte automatique à six vitesses et la définition générale de l'auto, plutôt réglée comme un SUV polyvalent qu'un vrai modèle ultra-sportif comme le Mercedes-AMG GLA 45 ou l'Audi RS Q3. À ce propos, Jean-Philippe Imparato écarte la possibilité d'ajouter une version Quadrifoglio au catalogue pour les concurrencer directement, préférant mobiliser des moyens ailleurs.