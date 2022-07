Essai - Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 130 : que vaut le moteur d'accès ?

En bref



SUV compact

Hybridation légère

À partir de 35 400 €

Sur le papier, nouveau Tonale coche toutes les bonnes cases. C’est un SUV, électrifié, garanti 5 ans et proposé à partir de 35 400 €, ce qui en fait l’un des plus accessibles du marché face à des concurrents premiums comme les BMW X1, Audi Q3 et Mercedes GLA.

Le nouveau Tonale est d'ailleurs plus qu'une simple nouveauté, il servira de rampe de lancement à la nouvelle gamme 100% électrique du constructeur italien, annoncée pour 2027. En effet, lancé ce printemps avec deux moteurs à hybridation légère de 130 et 160 ch (et un moteur diesel de 130 ch), le SUV compact est ainsi la première Alfa Romeo électrifiée de l’histoire. Il sera épaulé en fin d’année par une version hybride rechargeable de 275 ch et dès 2024 par un nouveau modèle 100% électrique.

Le Tonale s’appuie sur un moteur essence à hybridation légère de 130 ch pour assurer l’accès à sa gamme. Il s’agit d’un 4 cylindres essence équipé d’un turbo à géométrie variable associé à une boîte double embrayage TCT à 7 rapports. Cette dernière reçoit un petit moteur électrique de 15 kW alimenté par une petite batterie de 0,8 kWh qui permet de soulager les efforts du moteur thermique dans les phases énergivores.

Il ne s’agit pas d’une hybridation totale. Le Tonale ne peut rouler en mode 100% électrique comme une Toyota Prius par exemple. Toutefois, Alfa Romeo signale que cette dernière est un peu plus évoluée qu’une hybridation légère classique car elle permet au Tonale de rouler à très faible allure, dans les manœuvres par exemple, en mode électrique, c’est vrai. En ville, durant notre essai nous avons pu constater plusieurs phases (très courtes) de roulage en 100% électrique.

Mais l’intérêt premier cette hybridation légère est d’abaisser les niveaux de consommation et d’émissions de CO2. De ce côté, c’est moins réussi. Nous avons observé une moyenne de 7,7 l/100 km durant notre essai réalisé sur un parcours mixte, sans pratiquer l’écoconduite. Face à la concurrence et notamment, un BMW X1 18i (non électrifié) c’est pratiquement 1 litre de plus. À cela, il faut ajouter une petite pénalité de 280 € pour la finition haute « speciale » de notre essai. Les finitions plus basses, elles, sont neutres au malus écologique.

Si en contrepartie le Tonale Hybrid 130 offrait un plaisir de conduite typiquement Alfa, l’on pourrait faire preuve d’indulgence. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Le poids important (1 525 kg) combiné au faible niveau de couple (220 Nm) imposent une conduite placide, voir anesthésiée. La souplesse et le silence de fonctionnement sont appréciables en ville mais dès que la pédale de droite est sollicitée, les accélérations sont mollassonnes et les reprises aux abonnées absentes.

Vraiment dommage, car Alfa Romeo a plutôt bien retravaillé le châssis de Jeep Compass sur lequel s’appuie le Tonale. L’amortissement ferme réduit le roulis sans dénaturer le confort. Malgré son poids et ses jantes de 20’’, l’italien préserve assez bien les passagers des défauts de la route. Les puissances supérieures peuvent même bénéficier d’un pilotage à deux niveaux. Pour la transmission intégrale Q4, il faudra patienter jusqu’à l’arrivée de la motorisation hybride rechargeable.

Surélevée mais sans excès, la position de conduite rappelle celle d’une berline. Les sièges garantissent un excellent maintien et les mains tombent parfaitement sur une direction qui sait se montrer douce et précise. L'expérience de conduite est plaisante mais le serait davantage avec un moteur qui donne du répondant comme par exemple le 2.0 turbo, réservé au marché nord-américain.

Ce Tonale Hybrid 130 se conduit donc comme une voiture de bon père de famille, et ça tombe bien car il en a le pedigree. Les passagers arrière, logés sur une banquette 60/40, auront de la place à tous les étages. La place du milieu est desservie par le tunnel de transmission au niveau des pieds et par la trappe à skis au niveau du dos. Le coffre lui est l’un des plus grands de la catégorie offrant 500 litres de base. De quoi satisfaire aux besoins d’une famille de 5 personnes sans jouer à Tetris au moment de charger. Il est en prime équipé d’un plancher modulable.

A bord, le Tonale présente bien. Le conducteur fait face à une instrumentation numérique grand format et à un volant trois branches sur lequel est placé le bouton de démarrage. La forme en canon de la casquette et les aérateurs circulaires rappellent les Alfa d'Antan alors que le drapeau italien placé sous le levier de vitesses, lui, signale que le Tonale est bien produit au pays de Dante. À l’extrême sud, dans la banlieue de Naples, dans l'usine de Pomigliano d'Arco.

La qualité de réalisation est globalement bonne et surtout en progrès par rapport aux Giulia et Stelvio. Cette finition haute « Speciale », vendue 39 000 € avec ce moteur, présente un intérieur cuir de bonne facture avec des surpiqûres et des inserts en aluminium brossé mais quelques plastiques durs et creux subsistent notamment sur la planche de bord. Un Mercedes GLA ou un Audi Q3 s’avèrent plus rigoureux.

On a été particulièrement séduit par le fort contenu technologique proposé de série dont le performant écran tactile. Ce dernier affiche une bonne résolution, un temps de réponse très court et propose la compatibilité Anrdoid et Carplay sans fil. Une assistante vocale Alexa est également disponible.