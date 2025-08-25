Voici notre album photo automobile des vacances !
Quoi de mieux, pour notre Starter de la rentrée, que de vous partager notre album de vacances ? Pas celui où l'on se dore la pilule, mais celui des voitures d'exception que nous avons pu croiser lors de nos pérégrinations, plus ou moins passionnantes, on vous l'accorde. On vous laisse trier et commenter à votre guise…
Les vacances sont l'occasion de photographier des paysages, les personnes qui nous entourent, des villages pittoresques, la faune et la flore, mais aussi, du moins pour les passionnés, des voitures en tout genre. Certains membres de la rédaction s'en sont donné à cœur joie. Entre les sportives, les baroudeuses, les youngtimers, les collections, les bizarreries ou encore les bolidées, il y en a pour tous les goûts. Voici notre sélection de celles qui nous ont le plus marqués et, pour quelques-unes, provoqué quelques nuits blanches sur les sites d'annonces.
Les sportives :
Une Ferrari 488 Spider dont le conducteur avait manifestement oublié, face à la vue, que l'utilisation du portable au volant était interdite…
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération