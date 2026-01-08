Mais quelle est cette histoire de gyrophare obligatoire dans les voitures en Espagne ?
Depuis le 1er janvier 2026, il est obligatoire d’embarquer un gyrophare de type V16 dans son véhicule en Espagne. Faut-il donc prévoit cet équipement si vous prévoyez de vous rendre dans ce pays ? La réponse est non.
En Espagne aussi, il y a quelques nouveautés pour les automobilistes depuis le 1er janvier 2026. Là-bas, la loi vient de changer au niveau des équipements obligatoires à posséder dans sa voiture en cas d’accident.
Précédemment, les automobilistes espagnols devaient disposer du fameux triangle rouge, à poser sur la chaussée en amont en cas d’accident ou de panne avec son véhicule (ou un autre). Mais ce triangle rouge ne fait justement plus partie des équipements nécessaires : il est remplacé par le gyrophare de type V16.
Un gyrophare orange dans sa voiture en Espagne
Il faut en effet disposer désormais d’un dispositif lumineux de type V16, qui prend généralement la forme d’un gyrophare de couleur orange, pour le déployer sur le capot de sa voiture en cas de problème.
L’idée est d’améliorer la sécurité en rendant le lieu d’un accident ou d’une panne bien plus visible pour les autres utilisateurs de la route, la lumière émise par ces systèmes étant visible depuis plusieurs centaines de mètres. Cette pratique permet aussi d’éviter aux automobilistes de devoir marcher sur la chaussée pour installer le triangle de signalisation en amont des lieux d’un accident ou d’une panne, un acte qui peut constituer en soi un danger.
Les Français ne sont pas concernés si l’immatriculation est étrangère à l’Espagne
Mais cette nouvelle disposition légale ne concerne que les véhicules immatriculés en Espagne. Si vous vous rendez dans le pays avec une auto immatriculée en France, vous n’aurez pas à ajouter l’un de ces systèmes à bord du véhicule.
Pour les Espagnols qui contreviendraient à la loi, une amende d’un montant de 80€ est prévue en cas de contrôle des forces de l’ordre. Un gyrophare de ce type coûte généralement un peu plus de 50 euros, même si des sites chinois proposent des pièces à quelques euros seulement qui ne respectent probablement pas les mêmes normes.
