Quelqu’un est parvenu à installer un gigantesque V12 Mercedes dans une vieille Datsun rouillée

Outre-Atlantique dans les années 70, Datsun écoulait via les labels 240Z, 260Z et 280Z près de 90 % de la production de son coupé baptisé Fairlady sur son marché domestique avec un peu moins d’un demi-million d’unités. Si la plupart des fans de tuning se tournent vers des swaps V8 lorsqu’il s’agit d’en augmenter la puissance tout en modernisant sa mécanique, un amateur opte pour une solution beaucoup plus audacieuse.

Sa Datsun 280Z médiatisée sur sa chaîne Youtube emploie un bloc V12 6,0l hérité d’une Mercedes SL600 délivrant de série la bagatelle de 394 chevaux pour 570 Nm de couple. Détail intéressant : ce moteur alu fait quasiment le même poids que le bloc fonte six cylindres d’origine de la Japonaise. Si cette mécanique se veut souple et sage à bord de plusieurs Mercedes haut de gamme à boîte automatique des années 90, elle est ici associée à une transmission mécanique pour un comportement routier plus brut et amusant.

Un échappement revu pour un son hors du commun

Les projets mettant en lumière ou plutôt en musique ce moteur Mercedes M120 ne manquent pas sur Youtube. Comme c’est le cas ici, les échappements -et plus particulièrement les collecteurs- sont revus pour une sonorité proche de celle d’une Formule 1. Une ambiance qui ne manque pas de rappeler celle de la supercar Pagani Zonda elle aussi dotée d’un M120.