Une étrange fausse information sur les pratiques des automobilistes japonais continue de circuler sur les réseaux sociaux

C’est monnaie courante sur les réseaux sociaux : une publication perçue comme « inspirante », montrant de bonnes pratiques qu’il faudrait prendre en exemple, saluées par les internautes la décrivant comme une habitude qu’il faudrait prendre chez nous. Que ce soit sur LinkedIn, Twitter (X) ou encore Instagram, vous avez peut-être vous-même vu passer cette publication. Elle montre un grand parking vide, décrit comme se situant au Japon, avec un faible nombre de véhicules garés tous au même endroit.

On y trouve généralement un texte de ce genre : « Au Japon, il existe une habitude un peu particulière : ceux qui arrivent tôt dans un parking ont tendance à éviter les places les plus proches de la sortie, préférant se garer plus loin. Ce geste permet aux personnes qui arrivent plus tard de trouver facilement une place et de marcher moins longtemps pour atteindre la sortie. Cette pratique s’inspire du concept japonais de *omoiyari* (思いやり), qui se traduit par « considération pour les autres ». Bien qu’il ne s’agisse pas d’une norme universelle dans tout le pays, c’est une coutume présente dans divers contextes, tels que les lieux de travail, les écoles et les places de stationnement partagées. Un exemple tangible de la culture japonaise, profondément ancrée dans la coopération et l’harmonie sociale », comme ici dans cette publication diffusée sur Facebook en avril 2025.

Tout est faux

Systématiquement, on peut lire des commentaires élogieux sous ces publications de la part d’internautes impressionnés par la politesse des automobilistes japonais en question : « on devrait s’en inspirer », « ce n’est pas en France qu’une telle pratique pourrait arriver ! », voilà la teneur de la plupart de ces commentaires.

Et pourtant, il s’agit vraisemblablement d’une totale invention. Une telle pratique n’est absolument pas répandue au Japon et ces publications, qui reviennent assez régulièrement sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, sont systématiquement démenties. On ne trouve que des témoignages expliquant que ces publications sont fausses.

D’autres mythes faux

Comme l’explique la vidéo ci-dessous, ce n’est pas le seul « mythe » sur l’organisation parfaite des automobilistes japonais. On trouve aussi celui des parkings comprenant plusieurs rangées de véhicules collés les uns aux autres, permettant de gagner beaucoup d’espace sous réserve d’une parfaite entente entre les utilisateurs.

Bref, lorsque vous découvrez une publication « inspirante » sur les pratiques des automobilistes d’un autre pays, vérifiez d’abord que cette pratique existe vraiment. Les réseaux sociaux sont décidemment plein de surprises…