Pourquoi ce tigre s’intéresse-t-il autant à cette Mazda MX-5 coincée dans les embouteillages

Percuter un sanglier de nuit, taper dans une biche, passer sur un oiseau au décollage un peu tardif : les causes des contacts entre les véhicules et les animaux sont hélas multiples en ville et sur les routes secondaires. Dans ce cas de figure, la bête en question est beaucoup plus menaçante que ce que contient la liste précédemment avancée.

Le clip partagé sur le réseau social Instagram dévoile un embouteillage animé par une scène particulièrement insolite. La vidéo montre en effet un tigre bien déterminé à en découdre avec la poupe d’une Mazda MX-5 RF. Par chance pour son propriétaire, cette version à toit en dur rend la tâche particulièrement difficile pour le félin avantagé par la circulation lente de la route embouteillée.

La Mazda MX-5 RF, le « CC » japonais

Pour rappel, la Mazda MX-5 RF se démarque d’une déclinaison standard par l’adoption d’un toit rétractable électriquement bien plus résistant que la toile traditionnelle. Un équipement qui la rend de fait plus polyvalente avec une sensibilité réduite aux éléments de l’extérieur. Sous son capot dans sa variante la plus puissante, cette MX-5 dispose du bloc 2,0l de 184 chevaux pour 205 Nm de couple également disponible à bord du roadster ordinaire.