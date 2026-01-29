Mazda met le moteur rotatif à l’honneur au salon Rétromobile 2026. La 787B victorieuse au Mans est là !

Si l’on vous demande quel constructeur automobile est LE spécialiste des moteurs rotatifs, vous répondrez probablement Mazda, alors même que le brevet du moteur Wankel a été déposé en 1929, et utilisé en premier lieu par NSU, tandis que Mazda a présenté son premier modèle à moteur rotatif en 1961.

Mais c’est de bonne guerre, tant Mazda a communiqué, fut un temps, sur ses moteurs rotatifs, tout en étant le dernier constructeur à utiliser cette technologie. Et ce n’est pas un hasard si cette année, le constructeur japonais la met à l’honneur. Avec en star absolue, la 787B, victorieuse du Mans en 1991 (voir en fin d’article, et dans le portfolio).

La Cosmo Sport de 1969

Mais parlons d’abord des trois autres modèles présents sur le stand, retraçant en (rapide) résumé l’histoire « rotative » de Mazda. On commence avec une magnifique Cosmo Sport de 1969 (modèle commercialisé de 1967 à 1972). C’est un coupé sportif 2 places, ici dans une livrée blanche, qui a pour particularité d’avoir été le premier à utiliser un moteur Wankel « bi-rotor ». Un bloc 2 x 491 cm3, qui développait une puissance respectable pour l’époque de 110 ch, ce qui permettait de filer à 185 km/h !

La Luce R130 de 1969

Toujours dans une robe blanche, on trouve de l’autre côté du stand une non moins séduisante Luce R130 de 1969 également. Produit à seulement 976 exemplaires, dont il resterait 200 en circulation, ce coupé 2+ 2 se dote d’un moteur bi-rotor (2 x 655 cm3) développant 124 ch, qui lui permet de filer à 190 km/h en emmenant ses quatre passagers. Mais la grande particularité de la R130 est d’être la seule Mazda à moteur rotatif traction. Sa ligne est signée Giorgietto Giugiaro, alors au service du studio Bertone.

La RX-7 de 1979

Derrière elle, on trouve un très bel exemplaire rouge « Sunrise » de la première génération de Rx-7. Un millésime 1979, soit le tout premier. La RX-7 a été un beau succès pour Mazda puisque cette auto a été produite à plus de 471 000 exemplaires. Pas mal pour un coupé 2+ 2, qui ne pouvait guère emmener que de jeunes enfants à l’arrière.

Mais son succès est surtout dû à ses belles performances. Car son moteur bi-rotor lui aussi (2 x 573 cm3), qui ne développe pourtant que 105 ch, la fait filer à 210 km/h, dans un bruit caractéristique et à consonance sportive, sans aucun doute.

La 787B victorieuse au Mans en 1991

Mais la star du stand, qui trône en son centre, c’est sans conteste la 787B. Engagée aux 24h du Mans en 1990 et 1991, elle remporte l’épreuve mancelle en 1991, devenant la première japonaise mais aussi la première voiture à moteur rotatif à monter sur la première marche du podium sarthois.

La 787B est un prototype inscrit en catégorie FIA Groupe C. Dotée d’un moteur quadri-rotor atmosphérique, elle développe 700 ch en course, pour améliorer la fiabilité, mais pouvait monter à 900 ch. Son 0 à 100 en 2,5 s. et sa vitesse de pointe de 350 km/h était un peu juste face aux concurrentes (si si), mais la fiabilité redoutable de l’ensemble a fait la différence.

L’exemplaire présent sur le stand provient du Musée des 24-Heures du Mans, prêtée pour l’occasion. La 787B qui a couru Le Mans en 1991 est conservée au Musée Mazda à Hiroshima.